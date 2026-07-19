Η Σάκκαρη για Μητσοτάκη: «Αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σ' ευχαριστώ»

Η Μαρία Σάκκαρη μπορεί να μην έφθασε στην κατάκτηση του τίτλου στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open, απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, όμως γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που γέμισε το Stadion Sports Center.

Η 30χρονη Ελληνίδα για πρώτη φορά είχε την ευκαιρία να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό και στην ομιλία της δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Παρέλαβε το έπαθλο από τη Λένα Δανιηλίδου, ενώ στη διάρκεια της ομιλία της μίλησε ξεχωριστά για κάθε μέλος της ομάδας της, αλλά και για τον σύντροφό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Θέλω να πω για το άλλο μου μισό, αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, "σ' ευχαριστώ" γιατί κάθε μέρα με κάνεις καλύτερη και ίσως είσαι το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας, με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη στήριξη και την αγάπη σου, δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα» ήταν τα λόγια της.