Η ήττα της από τη Ναόμι Οσάκα στον τέταρτο γύρο ήρθε με κακή εμφάνιση και έντονη νευρικότητα, με αποτέλεσμα η ίδια να παραδεχτεί ότι δεν κατάφερε να αποδώσει ούτε στο ελάχιστο το επίπεδό της.

Όμως αυτό που ξεχώρισε περισσότερο δεν ήταν ο αγώνας, αλλά τα λόγια της μετά από αυτόν. Η Σαμπαλένκα εμφανίστηκε απογοητευμένη και σχεδόν εξαντλημένη ψυχολογικά, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θέλω απλώς να πιω και να τα ξεχάσω όλα»

Με αυτή τη φράση, η τενίστρια περιέγραψε το πως βιώνει τον αποκλεισμό και την πίεση της κορυφής, δείχνοντας πως χρειάζεται χρόνο για να αποφορτιστεί.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θεωρεί ότι παραμένει αυτή τη στιγμή η κορυφαία παίκτρια στον κόσμο και τι χρειάζεται για να επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο, απάντησε εμφανώς ενοχλημένη.

«Αχ, αυτή η ερώτηση… Αν κοιτάμε τη βαθμολογία, ναι, είμαι η Νο1 στον κόσμο. Αλλά αν κρίνουμε από τη σημερινή μου εμφάνιση, όχι, δεν είμαι. Αυτή τη στιγμή θέλω απλά να φύγω, να πάω να μεθύσω, να ξεχάσω το τένις και μετά θα επιστρέψω στην προπόνηση για να γίνω καλύτερη».

Η ίδια πρόσθεσε πως το επίπεδό της στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν πολύ χαμηλό και πως όσο περνούσε το ματς έχανε τον έλεγχο, ενώ η αντίπαλός της ανέβαζε συνεχώς απόδοση.

Παρά την έντονη απογοήτευση, τόνισε ότι δεν σκοπεύει να τα παρατήσει και πως θα επιστρέψει πιο δυνατή, προσπαθώντας να αφήσει πίσω της μια δύσκολη περίοδο στη σεζόν της.