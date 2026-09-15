Η νέα σεζόν στην Α’ Εθνική Γυναικών είναι προ των πυλών και λίγο πριν την πρώτη σέντρα αξίζει να δούμε μια ιστορία. Αυτής της Γιάννας Δούκας που βρίσκεται στο τιμόνι της ΡΕΑ, ούσα η μοναδική γυναίκα προπονήτρια στο πρωτάθλημα.

Δεν πρόκειται, πάντως, για μια παρουσία που έρχεται από το πουθενά. Η Δούκα γνωρίζει πολύ τι έστι το ποδόσφαιρο γυναικών , έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της μέσα στα γήπεδα, αρχικά ως ποδοσφαιρίστρια και στη συνέχεια ως προπονήτρια.

Η ποδοσφαιρική της διαδρομή περιλαμβάνει τον Εργοτέλη, την ΑΕ Αίγινας και την ΑΕ Γλυφάδας, ενώ από το 2005 έως το 2014 φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Γυναικών. Στον πάγκο, η πορεία της είναι εξίσου γεμάτη. Εργοτέλης, Αβαντίδες Χαλκίδας και αναπτυξιακές ομάδες αποτέλεσαν τους σημαντικότερους σταθμούς της, με την ίδια να πανηγυρίζει πρωταθλήματα στις μικρότερες εθνικές κατηγορίες και να φτάνει μέχρι το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας.