Super Cup: Οι αρχηγοί Παναθηναϊκού και Πανιωνίου για τη μάχη του πρώτου τίτλου

Η Πέννυ Ρόγκα και η Ιωάννα Καρέλια εκπροσώπησαν τις ομάδες τους στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Κηφισιάς, αναφερόμενες στις απαιτήσεις του αγώνα και στον στόχο της κατάκτησης του τίτλου.

Πέννυ Ρόγκα: «Να διεκδικήσουμε τη νίκη με συγκέντρωση και πάθος»

Η αρχηγός του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα, εξέφρασε τη χαρά της για τη συμμετοχή της ομάδας της στη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον σεβασμό της προς τον αντίπαλο και την ανάγκη οι «πράσινες» να παρουσιαστούν με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα.

Αναλυτικά, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη χαρά που παίζουμε στο Super Cup, σε έναν όμορφο Δήμο που μεριμνά για τον αθλητισμό και κάνει κινήσεις εξέλιξης.

Θεωρώ ότι είμαστε τυχερές που βρισκόμαστε εδώ και θα αντιμετωπίσουμε μια δυνατή ομάδα, την οποία σεβόμαστε.

Είμαστε προετοιμασμένες για το τι θα αντιμετωπίσουμε και έχουμε δουλέψει σκληρά. Καλούμαστε να μπούμε στον αγώνα με συγκέντρωση και πάθος και να διεκδικήσουμε τη νίκη.

Εύχομαι υγεία και, επιπλέον, να προσφέρουμε όμορφο θέαμα, αντάξιο της δυναμικότητας των δύο ομάδων, τόσο σε όσους θα βρίσκονται στο γήπεδο όσο και σε όσους μας παρακολουθήσουν από την τηλεόραση».

Ιωάννα Καρέλια: «Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν»

Από την πλευρά του Πανιωνίου, η αρχηγός Ιωάννα Καρέλια στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, τονίζοντας πως οι «κυανέρυθρες» θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αναγνώρισε τη δυναμική του Παναθηναϊκού και χαρακτήρισε απαιτητική την επικείμενη αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Το Super Cup είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν και θέλουμε να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Απέναντί μας έχουμε έναν δυνατό Παναθηναϊκό και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό αγώνα. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να κατακτήσουμε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν».