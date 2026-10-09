Super Cup γυναικών: Οι δηλώσεις Κιαπίνι και Οτσάλ πριν από τον τελικό

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται στον τελικό του Super Cup, με τον Παναθηναϊκό και τον Πανιώνιο να διεκδικούν το τρόπαιο. Οι προπονητές των δύο ομάδων, Αλεσάντρο Κιαπίνι και Γιουνούς Οτσάλ, μίλησαν για την αναμέτρηση, τις προσδοκίες τους και την ετοιμότητα των ομάδων τους.

Κιαπίνι: «Βλέπω τις αθλήτριες ενθουσιασμένες και έτοιμες για τον αγώνα»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι, εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή της ομάδας του στο Super Cup, επισημαίνοντας πως, παρά το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμη στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, οι αθλήτριές του είναι έτοιμες πνευματικά για την αναμέτρηση.

Αναλυτικά, δήλωσε:

«Αρχικά, χαιρόμαστε που είμαστε στο Super Cup. Είμαστε μια ομάδα που πνευματικά είναι έτοιμη. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στην τέλεια κατάσταση, όμως είναι ακόμη η αρχή της σεζόν και δουλεύουμε μόλις μερικές εβδομάδες. Χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπω τις αθλήτριες ενθουσιασμένες και έτοιμες για τον αγώνα. Θα δούμε τι θα γίνει».

Γιουνούς Οτσάλ: «Θέλουμε να κάνουμε το back-to-back στο Super Cup»

Από την πλευρά του, ο προπονητής του Πανιωνίου, Γιουνούς Οτσάλ, δήλωσε χαρούμενος για την παρουσία της ομάδας του στον τελικό, τονίζοντας πως στόχος των «κυανέρυθρων» είναι η δεύτερη διαδοχική κατάκτηση του τίτλου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Εύχομαι έναν καλό αγώνα και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, με υγεία, σε μια μακρά σεζόν που ξεκινάει. Χαιρόμαστε ως Πανιώνιος που βρισκόμαστε εδώ και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Θέλουμε να κάνουμε το back-to-back στο Super Cup. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».