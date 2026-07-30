Η ΑΕΚ συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι του ποδοσφαίρου γυναικών, προσθέτοντας στο ρόστερ της μία παίκτρια με σημαντικές εμπειρίες και παραστάσεις. Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση της Αναστασίας Σπυριδωνίδου.

Στην Ελλάδα έχει φορέσει τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Άρη, Παναθηναϊκού και Αστέρα Τρίπολης, ενώ στο ενεργητικό της μετρά και σημαντικές διακρίσεις, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Αναστασία Σπυριδωνίδου. Η 29χρονη (11/06/1997) διεθνής επιθετικός μέσος, υπέγραψε διετές συμβόλαιο και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ.

Το νέο σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας, καλωσόρισε στην οικογένεια της «Ένωσης», ο εκτελεστικός διευθυντής του αθλητικού οργανισμού της ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής. Η Αναστασία Σπυριδωνίδου έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε Άρη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης κι έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο Ελλάδος. Στο εξωτερικό έχει εμπειρία από τρία διαφορετικά πρωταθλήματα.

Στην Ισπανία με τη φανέλα της Zaragoza CFF, στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ στην Ιταλία αγωνίστηκε στην Bari, στην Ternana και στην Parma. Στην Serie B μάλιστα αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος με 30 γκολ. Είναι διεθνής με την Εθνική μας Ομάδα».