GWomen
Ποια είναι μία γυναίκα αθλήτρια πίσω από τη φανέλα της;
30/07/2026
ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Ποια είναι μία γυναίκα αθλήτρια πίσω από τη φανέλα της;

Χριστίνα Κατσαμούρη

Πίσω από κάθε φανέλα υπάρχει μια γυναίκα. Μια προσωπικότητα, μια διαδρομή, μια δύναμη που ξεπερνά το γήπεδο.

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Τo GWomen σε συνεργασία με την ACCESS Fashion έδωσαν την ευκαιρία στις γυναίκες της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ, να αναδείξουν την προσωπικότητα τους πίσω από τη φανέλα.

Λίγο πριν από το EURO 2026, οι αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ γυναικών αφήνουν για λίγο την αγωνιστική τους στολή και, φορώντας δημιουργίες της ACCESS Fashion, μιλούν στο μικρόφωνο του GWomen για όσα πραγματικά τις εκφράζουν. Τη δύναμη, την αυθεντικότητα, την αυτοπεποίθηση και τον τρόπο που η μόδα γίνεται προέκταση της προσωπικότητάς τους.

Γιατί η γυναίκα πίσω από την αθλήτρια έχει πάντα μια ιστορία να πει.

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