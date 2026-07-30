Η FIFA είναι κοντά στο να κλείσει «χρυσή» συμφωνία με το Netflix για το Μουντιάλ Γυναικών

Το Netflix πρόκειται να διαθέσει το ποσό των 184 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αγοράσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ Γυναικών στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Θυμίζουμε ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί το 2027 στη Βραζιλία κι αν η συγκεκριμένη συμφωνία προχωρήσει θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες που έχουν υπογραφεί ποτέ στον αθλητισμό γυναικών, πλησιάζοντας ακόμη και το μυθικό συμβόλαιο του WNBA που αποφέρει περίπου 258 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Η FIFA έχει προαναγγείλει πως τα έσοδα του τουρνουά αναμένεται να φτάσουν ακόμα και το 1 δισ. δολάρια.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι για το φετινό Μουντιάλ των ανδρών το «Fox» κατέβαλε περίπου 446 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την αγορά των δικαιωμάτων του τουρνουά στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει πως τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη διοργάνωση των ανδρών κοστολογήθηκαν παραπάνω από το διπλάσιο σε σύγκριση με το ποσό που επενδύει το Netflix για τις γυναίκες.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, για τον οποίο έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων τις τελευταίες ώρες, το 2023 είχε κατηγορήσει τα τηλεοπτικά δίκτυα για τις απαράδεκτα χαμηλές προσφορές που έκαναν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, φτάνοντας στο σημείο να... απειλήσει ακόμη και με τηλεοπτικό αποκλεισμό σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.