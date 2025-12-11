Σε μία κίνηση, η οποία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ισότητας, προχώρησαν οι διοργανωτές του Madrid Open. Η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα ανέλαβε ρόλο στη διοίκηση του τουρνουά της WTA.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώην Ισπανίδα τενίστρια εντάχθηκε στη διοίκηση ως συδιευθύντρια, μοιράζοντας τον ρόλο με τον Φελιθιάνο Λόπεζ. Ένα καινούριο μοντέλο ηγεσίας στο κόσμο του τένις, το οποίο κάνει ένα μεγάλο βήμα με διπλή... κεφαλή σε μία διοργάνωση που εξαπλώνεται σε ATP και WTA.

Σημειώνεται πως η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα έχει αναλάβει χρέη διευθύντριας στα WTA Finals, τα οποία αξίζει να σημειωθεί πως λαμβάνουν χώρα στο Ριάντ και αναμένεται να διεξάγεται εκεί έως το 2026.

Οι δηλώσεις της Μουγκουρούθα

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η θέση ήταν πάντα ένα όνειρο για μένα, επειδή είναι το μοναδικό τουρνουά που έχουμε εμείς οι γυναίκες στη χώρα μας. Είναι επίσης ένα τουρνουά κατηγορίας 1000, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι τιμή μου να αποτελώ μέρος του σε έναν διαφορετικό τομέα, έξω από το γήπεδο και πιο πολύ στο γραφείο, όπως λένε.

Το βλέπω ως κάτι φυσικό χάρη στην εμπειρία που απέκτησα από τα WTA Finals στο Ριάντ. Για δύο χρόνια ήμουν κοντά στις παίκτριες, είχαμε στενή σχέση, γιατί είμαι μια πρώην αθλήτρια που αποσύρθηκε πρόσφατα. Μπορώ να τις φροντίζω και να βεβαιώνομαι ότι έχουν όλη την προσοχή που χρειάζονται. Είναι κάτι που μου βγαίνει φυσικά. Είναι μια πολύ λογική μετάβαση».

Για το πότε δέχθηκε την πρόταση ν' αναλάβει διοικητική θέση στο τουρνουά:

«Ήταν κάτι που πάντα είχα στο μυαλό μου. Όλα έγιναν πρόσφατα. Τον τελευταίο μήνα αναπτύχθηκε η ιδέα ότι το τουρνουά στη Μαδρίτη πρέπει να είναι πρωτοπόρο, έχοντας δύο διευθυντές, έναν για τους άνδρες και έναν για τις γυναίκες. Είναι ένα τεράστιο και πολύπλοκο τουρνουά και είναι καλό να υπάρχουν δύο διευθυντές που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και μοιράζονται το έργο, ώστε να μη διαφεύγει τίποτα».