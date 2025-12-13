Μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά ολοκληρώθηκε για την πρωταθλήτρια της σκοποβολής, Εμμανουέλα Κατζουράκη, που κλείνει το 2025 στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και με ένα ακόμη σημαντικό μετάλλιο στη συλλογή της.

Η πρωταθλήτρια του σκητ αγωνίστηκε στον τελικό των Παγκοσμίων Κυπέλλων για το 2025, που διεξήχθη στην Ντόχα, και κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας στη συλλογή της ένα μετάλλιο που της έλειπε. Πλέον, από το παλμαρέ της λείπει μόνο ένα μετάλλιο: αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αθλήτρια του Γιώργου Σαλαβαντάκη μέσα στο 2025 κατάφερε να ισορροπήσει προπονήσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις σε διοργανώσεις αλλά και τα μαθήματα στη σχολή της, τη φαρμακευτική.

Η Κατζουράκη, μιλώντας στο Gazzetta Women, έκανε τον απολογισμό της χρονιάς της και συζήτησε για τους νέους στόχους της για το 2026. Σε πρώτο πλάνο, φυσικά, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028.

Μια ακόμη χρονιά που σε βρήκε στην κορυφή του αγωνίσματός σου και σταθερά στην ελίτ φτάνει στο τέλος της. Πώς την αξιολογείς εσύ, με το δικό σου (σίγουρα πιο αυστηρό) κριτήριο;

«Η φετινή χρονιά έκλεισε πάρα πολύ όμορφα με αυτό το μετάλλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πλέον μπορώ να πω πως έχω συμμετάσχει και έχω μπει σε τελικούς σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις- European Games, Μεσογειακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και Ολυμπιακούς Αγώνες.

Βέβαια, δεν έχω μετάλλιο σε όλες, μου λείπει αυτό των Ολυμπιακών. Είμαι, ωστόσο, πάρα πολύ ικανοποιημένη. Έχω κάνει πολύ καλούς αγώνες αυτή τη χρονιά, ενώ παράλληλα έτρεξα πάρα πολύ και τη σχολή (η φαρμακευτική πήγε πολύ καλά) οπότε συνολικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένη».

Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, κατέκτησες και ένα ακόμη σημαντικό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κλείνει αυτή η χρονιά ιδανικά για σένα;

«Ευτυχώς... η αγωνιστική σεζόν του 2025 ολοκληρώθηκε. Ήταν μία πολύ μακριά σεζόν, με το Παγκόσμιο τον Οκτώβριο και τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Δεκέμβριο, οπότε είχαμε αγώνες πολύ αργά μέσα στη χρονιά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για εμάς, μείναμε πολλές μέρες [μακριά] και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ανταμειφθήκαμε γι’ αυτόν τον κόπο».

Το 2025 ήταν η χρονιά που στέφθηκες Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Νοώθεις ότι αυτή η σεζόν ήταν ένα πραγματικό «level up» στην καριέρα σου; Και αν ναι, σε ποιο κομμάτι περισσότερο- αγωνιστικά ή ως προσωπική εξέλιξη;

«Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό φέτος ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη στη συλλογή μου, καθώς δεν είχα άλλο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση- μόνο σε Grand Prix. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη που ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος για μένα στο εξωτερικό.

Επίσης, επειδή είχα πολύ μεγάλους στόχους τόσο στη σκοποβολή όσο και στη σχολή, χρειάστηκε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα και ισορροπία για να μην πάθω υπερκόπωση. Το είχα πολύ στο νου μου. Επειδή έχω φτάσει 1-2 φορές πολύ κοντά σε αυτό, έχω ως μεγάλη μου προτεραιότητα να είμαι εγώ καλά, ώστε να μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Οπότε, και σε προσωπικό επίπεδο ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά».

Τι ζητάς πλέον από το 2026; Ποιοι είναι οι στόχοι που, αν τους πετύχεις, θα πεις «ναι, αυτή η χρονιά με ικανοποίησε πραγματικά»;

«Το 2026 φέρνει τις πρώτες κάρτες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Αυτές θα δοθούν στη Ντόχα τον Οκτώβριο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ελπίζουμε πάρα πολύ να πάρουμε μια κάρτα, μια πρόκριση για τους Ολυμπιακούς από νωρίς, ώστε να μην το έχουμε στο νου μας αργότερα.

Θεωρώ πως θα πάει καλά η χρονιά που έρχεται γιατί τελειώνω και με τη σχολή σιγά σιγά. Αν πάει καλά η σχολή και φύγουν κάποια πράγματα από το μυαλό μου, πιστεύω πως θα μπορέσω να αφοσιωθώ πραγματικά στη σκοποβολή και να κάνω πολύ ωραία πράγματα και του χρόνου. Τρέχω πάρα πολύ, αλλά μπορώ να πω πως αξίζει γιατί έχω ανταμειφθεί από τον κόπο που έχω κάνει. Ωστόσο, πρέπει ένα από τα δύο να χαλαρώσει, και αυτό θα είναι η σχολή, γιατί στη σκοποβολή ξεκινούν οι προκριματικοί αγώνες των Αγώνων».