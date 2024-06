Η πρώτη πρώην τενίστρια, η οποία αναλαμβάνει χρέη διευθύντριας στα WTA Finals έγινε η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα, γεγονός το οποίο γνωστοποιήθηκε από την την WTA μέσω ανακοίνωσης.

Η πρώην Νο.1 τενίστρια στον κόσμο και κάτοχος των WTA Finals το 2021 παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση, η οποία φέτος και μέχρι το 2026 θα λαμβάνει χώρα στην Σαουδική Αραβία και το Ριάντ. Μάλιστα, τη φετινή σεζόν τα Finals είναι προγραμματισμένα 2-9 Νοεμβρίου.

Η Ισπανίδα τενίστρια, η οποία ανακοίνωσε τον περασμένο Απρίλιο της απόσυρσής της, δήλωσε προνομοιούχα που της δόθηκε αυτή η θέση, ενώ από την άλλη ο διευθυντής της WTA Στιβ Σίμονς έκανε ξεκάθαρο πως η έμπειρη τενίστρια είναι το καταλληλότερο άτομο για την ανάληψη αυτής της θέσης.

«Νιώθω πολύ προνομιούχα που μπορώ να συνεισφέρω στο μέλλον αυτού του αθλήματος ως διευθύντρια του WTA Finals της Ριάντ. Ξέρω πόσο ξεχωριστό τουρνουά είναι για τις κορυφαίες παίκτριές μας και έχω δει τη δυνατότητα που έχει να εμπνεύσει κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με μια σπουδαία ομάδα και που μπορώ να αναδείξω το γυναικείο τένις και να ενθαρρύνω όλους τους φαν, ειδικά τα κορίτσια και τις γυναίκες, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους».

«Η Γκαρμπίνε είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο, που κατανοεί τη δύναμη του αθλητισμού να κάνει τη διαφορά σε ανθρώπους απ' όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ξέρω πως θα βάλει στο επίκεντρο το καλύτερο των παικτριών μας, ενώ παράλληλα θα είναι αφοσιωμένη και στους ευρύτερους στόχους και τις αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η WTA. Είναι μια πραγματική πρωταθλήτρια, εντός και εκτός γηπέδου, είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος γι' αυτό το κρίσιμο πόστο».

