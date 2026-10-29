Stress Release: Άφησε το στρες πίσω σου, μία ανάσα τη φορά

Οι γρήγοροι ρυθμοί, οι συνεχείς υποχρεώσεις και η καθημερινή πίεση συχνά δεν αφήνουν περιθώριο για παύσεις. Το μυαλό παραμένει σε διαρκή εγρήγορση, ενώ το σώμα συσσωρεύει ένταση, χωρίς πάντα να το αντιλαμβανόμαστε. Κι όμως, ακόμη και λίγα λεπτά αρκούν για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από όλα όσα μας απασχολούν.

Μέσα από απλές τεχνικές αναπνοής, ήπιες κινήσεις και ασκήσεις χαλάρωσης, μπορούμε να δημιουργήσουμε μικρές στιγμές ηρεμίας μέσα στην ημέρα μας. Να επιβραδύνουμε για λίγο, να συγκεντρωθούμε στο παρόν και να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να αποφορτιστεί από την πίεση.

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να βρούμε τον ιδανικό χρόνο για να φροντίσουμε την ψυχική μας ευεξία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια ανάσα, μια μικρή παύση, λίγα λεπτά αφιερωμένα σε εμάς. Γιατί μέσα σε μια καθημερινότητα που δεν σταματά να τρέχει, η ηρεμία είναι κι αυτή μια συνειδητή επιλογή.

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