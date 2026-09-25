Όλα τα φώτα στη Λαρίσα Ιαπικίνο στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

H Galleria Vittorio Emanuele II έγινε για άλλη μια φορά παγκόσμια πασαρέλα, καθώς από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου φιλοξενείται η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Κορυφαίες προσωπικότητες του ου κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας συγκεντρώθηκαν κάτω από τον γυάλινο θόλο στα εγκαίνια της Εβδομάδας Μόδας, ωστόσο την προσοχή και τον θαυμασμό τράβηξε μια εκπρόσωπος του αθλητισμού, η Λαρίσα Ιαπικίνο.

Η 24χρονη Τοσκανή πρωταθλήτρια του μήκους, προερχόμενη από την καλύτερη σεζόν της καριέρας της, κέρδισε τις εντυπώσεις, φορώντας ένα τολμηρό, γλυπτό φόρεμα Gucci από τη συλλογή Pre-Fall 2026, ενώ το look επιλέχθηκε από τη στιλίστρια Σαμάντα Παρντίνι.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μπέρμιγχαμ, νικήτρια στο UItimate Champioship στη Βουδαπέστη, η Ιαπικίνο στις 4 Ιουλίου στο Γιουτζίν με άλμα στα 7,12μ. πήρε το ρεκόρ Ιταλίας από τη μητέρα της Φιόνα Μέι, που ήταν 7,11μ. και το είχε πετύχει στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Βουδαπέστης το 1998, χαρίζοντάς της το ασημένιο μετάλλιο, πίσω από τη Χάικε Ντρέσλερ (7,16μ.).

Η δημιουργία για χάρη της Λαρίσα Ιαπικίνο σχεδιάστηκε από τον οίκο μόδας Gucci, που έχει για έδρα τη Φλωρεντία κι όπως σημειώνεται «είναι ένας εορτασμός του σύγχρονου αισθησιασμού και της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας».

Η επιλογή της στη Vogue World Milano 2026 δεν ήταν τυχαία, σε μια κομβική στιγμή για τη βιομηχανία της μόδας. Στον χώρο όπου η μόδα γιορτάζει τις ρίζες και το μέλλον της, η Ιαπικίνο περπάτησε στο κόκκινο χαλί κι ενσάρκωσε το όραμα της γυναίκας αθλήτριας.