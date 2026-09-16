Ιακωβάκη: Στις δέκα υποψήφιες για το βραβείο του «Ανερχόμενου Αστεριού»

Η ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια των 400 μ. Ελένη Ιακωβάκη, μετά και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, κατοχύρωσε τη θέση της στις δέκα υποψήφιες για το βραβείο «Ανερχόμενο Αστέρι».

Η μόλις 17 ετών πρωταθλήτρια έχει ήδη διαγράψει μια λαμπρή πορεία, ολοκληρώνοντας μια καταπληκτική σεζόν. Κατά τη διάρκειά της, κατέρριψε πανελλήνια ρεκόρ και κατέκτησε θέση στα βάθρα ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διοργανώσεων.

Μαζί με την Ιακωβάκη υποψήφιες του βραβείου αυτού είναι, τη Βικτόρια Ανγκέλοβα (Βουλγαρία), τη Λίντα Μποτκόβα (Τσεχία), την Κέλι Ντουάλα (Ιταλία), τη Σερένα ντι Φάμπιο (Ιταλία), τη Μαρίνα Χαντζηκώστα (Κύπρος), την Αναστασία Κους (Πολωνία), την Αλίσα Λαουνόνεν (Φινλανδία), τη Ζίνα Ρέμιτς (Σλοβενία) και την Ένι Βίριονεν (Φινλανδία).

Η διαδικασία «στέψης» θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις καθώς η πρώτη θα πραγματοποιηθεί 1 Οκτωβρίου όπου θα επιλεχθούν οι τελικές τρεις υποψήφιες. Ενώ στις 24 Οκτωβρίου θα γίνει και η τελετή απονομής των βραβείων, στην Λωζάνη της Ελβετίας.

Το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί με τον συνδιασμό των εξής ψηφοφοριών. Την ψηφοφορία κοινού, την ψηφοφορία ομοσπονδιών-μελών, την ψηφοφορία των εκπροσώπων των media και την ψηφοφορία ειδικής επιτροπής της European Athletics, με ποσοστό βαρύτητας 25% η κάθε μία.