Δεν έχουν τέλος οι μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ γυναικών με τις «ασπρόμαυρες» να κάνουν δική τους και την 23χρονη Αμερικανίδα φόργουορντ σέντερ, Ράγια Μάρσαλ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Μπάσκετ γυναικών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Ράγια Μάρσαλ, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 15/11/2003, η Ράγια Μάρσαλ αγωνίζεται ως Power Forward και Center και έχει ύψος 193cm.

Πρόκειται για μία αθλήτρια με παρουσία στο WNBA, σπουδαία καριέρα στο κορυφαίο επίπεδο του NCAA και συμμετοχή με την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο WNBA με τις Connecticut Sun. Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στις ΗΠΑ, αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ τις προσεχείς ημέρες.

Η νέα αθλήτρια του ΠΑΟΚ επιλέχθηκε στο WNBA Draft του 2025 από τις Connecticut Sun στο Νο25, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει μία εξαιρετική τετραετία στο φημισμένο University of Southern California (USC).

Στην πρώτη της σεζόν στο WNBA αγωνίστηκε σε 15 παιχνίδια με το Connecticut, πραγματοποιώντας το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Η παρουσία της στο USC συνοδεύτηκε από σπουδαίες ατομικές και ομαδικές διακρίσεις, με τη Marshall να καθιερώνεται ως μία από τις κορυφαίες αμυντικές παίκτριες του NCAA. Τη σεζόν 2022-23 αναδείχθηκε κορυφαία μπλοκέρ της Pac-12 και Νο2 σε ολόκληρο το NCAA με 3,5 κοψίματα ανά αγώνα, καταγράφοντας 98 blocks και καταρρίπτοντας το ιστορικό single-season ρεκόρ του USC που κατείχε η θρυλική Lisa Leslie. Μάλιστα, ήδη από την πρώτη της χρονιά στο κολεγιακό πρωτάθλημα ήταν η κορυφαία freshman του NCAA στα κοψίματα, με 2,54 ανά αγώνα. Οι εντυπωσιακές αμυντικές της επιδόσεις την οδήγησαν το 2023 μέχρι τα ημιτελικά για το βραβείο Naismith Defensive Player of the Year. Ολοκλήρωσε την τετραετή καριέρα της στο USC με 1.258 πόντους, 1.150 ριμπάουντ, 304 κοψίματα και 40 double-doubles, φεύγοντας από το πανεπιστήμιο ως Νο3 στην ιστορία του στα κοψίματα.

Η Ράγια Μάρασλ ήταν All-Pac-12 First Team και Pac-12 All-Defensive Team το 2023, Naismith Defensive Player of the Year Semifinalist, Pac-12 All-Freshman Team, ενώ στην τελευταία της χρονιά συμπεριλήφθηκε στην Big Ten All-Defensive Team και έλαβε All-Big Ten Honorable Mention. Το 2022-23 πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν με 12,7 πόντους, 11,5 ριμπάουντ και 3,5 κοψίματα ανά αγώνα, κατακτώντας τη δεύτερη θέση σε ολόκληρο το NCAA στα blocks. Παράλληλα, με τα 98 κοψίματα εκείνης της σεζόν κατέρριψε το ρεκόρ του USC, ενώ έγινε η πρώτη Trojan μετά την Tina Thompson το 1996-97 που ολοκλήρωσε σεζόν με μέσο όρο double-double.

Με το USC κατέκτησε το Pac-12 Tournament το 2024 και το Big Ten Regular Season Championship το 2025, ενώ συμμετείχε σε δύο συνεχόμενα NCAA Elite Eight, το 2024 και το 2025. Στην τελευταία της εμφάνιση με το USC σημείωσε το 40ό double-double της καριέρας της και επιλέχθηκε στην All-Tournament Team της περιφέρειας Spokane του NCAA Tournament.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία της με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Marshall φόρεσε τη φανέλα της Team USA στο FIBA Women’s AmeriCup 2023, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Αγωνίστηκε σε έξι παιχνίδια της διοργάνωσης, έχοντας 5,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Πριν από την επιστροφή της στο WNBA, απέκτησε και την πρώτη της εμπειρία από το μπάσκετ εκτός ΗΠΑ, αγωνιζόμενη με την Xiamen στην κινεζική WCBA. Σε μία από τις εμφανίσεις της στην Κίνα κατέγραψε εντυπωσιακό double-double με 17 πόντους, 23 ριμπάουντ, 3 κοψίματα και 2 κλεψίματα, δείχνοντας την ικανότητά της να επηρεάζει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Πρόκειται για μία αθλήτρια με εξαιρετικά αθλητικά προσόντα, ιδιαίτερη έφεση στο ριμπάουντ και στην προστασία της ρακέτας και εμπειρίες από WNBA, Team USA, NCAA και WCBA παρά το νεαρό της ηλικίας της.

«Με σκληρή δουλειά να κερδίζουμε παιχνίδια»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Ράγια Μάρσαλ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εύχομαι μία πετυχημένη σεζόν, και είναι τιμή μου να είμαι μέλος της ομάδας στα 100 της χρόνια. Ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα, να ξεκινήσουμε την σκληρή δουλειά και να κερδίζουμε παιχνίδια».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Ράγια!».