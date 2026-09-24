Μια από τις πιο γνωστές παίκτριες στον κόσμο τα τελευταία χρόνια είναι η Λόλα Γκαγιάρδο. Η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης που το 2020 κέρδισε το Champions League με την Λιόν και έχει εκπροσωπήσει την Ισπανία στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2019 και του 2015 , καθώς και στα Euro του 2013, του 2017 και του 2022 προχώρησε σε μία κίνηση που δεν έχει σχέση με το άθλημα αυτό.

Συγκεκριμένα η 33χρονη γνωστοποίησε πως άνοιξε σελίδα στο Onlyfans, εξηγώντας και τους λόγους της κίνησής της αυτής. Η Γκαγιάρδο είπε πως αυτός είναι ένας τρόπος να φέρει ακόμα περισσότερο κόσμο στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Μέσω της σελίδας θα ανεβάζει υλικό από τις προπονήσεις της, την προετοιμασία για τον αγώνα αλλά και το τι ακολουθεί μιας αναμέτρησης, αλλά το πως είναι η σπουδαία αυτή τερματοφύλακας εκτός γηπέδου.

Στο εκτός γηπέδου θα υπάρχουν και στιγμές από την προσωπική της ζωή, με την Γκαγιάρδο να περιμένει παιδί με την σύζυγό της, Κριστίνα Βιθέντε και στιγμές με τα αγαπημένα της χόμπι όπως η μαγειρική.

Η 33χρονη τερματοφύλακας μιλώντας για την απόφασή της αυτή, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το γυναικείο ποδόσφαιρο κερδίζει τεράστια δημοτικότητα και είναι μια απίστευτα συναρπαστική στιγμή για να είσαι μέρος του.

Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να φέρουμε τους οπαδούς πιο κοντά στις παίκτριες και τις ιστορίες πίσω από το άθλημα.

Γι' αυτό είμαι τόσο ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο OnlyFans. Η πλατφόρμα μου προσφέρει έναν ακόμη χώρο όπου οι οπαδοί μπορούν να παρακολουθήσουν το ταξίδι μου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, να με γνωρίσουν εκτός γηπέδου και να συνδεθούν με τον ευρύτερο κόσμο του ποδοσφαίρου γυναικών.

Θα προσφέρω μια ματιά στη ζωή μου ως παίκτρια, με το βλέμμα μου στραμμένο στο Champions League 2027/28 και να γιορτάσω την κοινότητα που περιβάλλει το ποδόσφαιρο».

Photo Gedits: Instagram Λόλα Γκαγιάρδο