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Γερμανία: Παρελθόν από τη Ίνγκολσταντ η Βίτμαν, η γυναίκα που έγραψε ιστορία

Γερμανία: Παρελθόν από τη Ίνγκολσταντ η Βίτμαν, η γυναίκα που έγραψε ιστορία

Μάρθα Χωριανοπούλου

Παρελθόν από τον πάγκο της Ίνγκολσταντ, η οποία είχε γίνει η πρώτη γυναίκα προπονήτρια σε επαγγελματική ομάδα στη Γερμανία.

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Η Σαμπρίνα Βίτμαν αποτελεί παρελθόν από την Ίνγκολσταντ, καθώς ο γερμανικός σύλλογος αποφάσισε να την απολύσει μετά από περισσότερα από δύο χρόνια στον πάγκο.

Θυμίζουμε πως η Ίνγκολσταντ αγωνίζεται τα περισσότερα χρόνια στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Ενώ στην Bundesliga έχει παίξει μόλις δύο σεζόν, το 2015 έως το 2017.

Η 35χρονη είχε αναλάβει την ομάδα τον Μάιο του 2024 και συνολικά κοουτσάρει την Ίνγκολσταντ σε 86 παιχνίδια. Ήταν, μάλιστα, η μοναδική γυναίκα προπονήτρια στις τρεις πρώτες κατηγορίες του ανδρικού ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Η πρώτη της γεμάτη σεζόν, το 2024-25, ολοκληρώθηκε με την Ίνγκολστατ στη 10η θέση. Πέρυσι η ομάδα τερμάτισε 12η, ενώ φέτος είχε ξεκινήσει με οκτώ βαθμούς σε επτά αγωνιστικές και βρισκόταν στη 13η θέση.

Ωστόσο σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωση η ομάδα χρειαζόντανε μια αλλαγή: «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για εμάς, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο. Ευχαριστούμε τη Σαμπρίνα για όσα πρόσφερε στην ομάδα και για όσα ζήσαμε μαζί στην Ίνγκολστατ».


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