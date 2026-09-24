Η Σαμπρίνα Βίτμαν αποτελεί παρελθόν από την Ίνγκολσταντ, καθώς ο γερμανικός σύλλογος αποφάσισε να την απολύσει μετά από περισσότερα από δύο χρόνια στον πάγκο.

Θυμίζουμε πως η Ίνγκολσταντ αγωνίζεται τα περισσότερα χρόνια στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Ενώ στην Bundesliga έχει παίξει μόλις δύο σεζόν, το 2015 έως το 2017.

Η 35χρονη είχε αναλάβει την ομάδα τον Μάιο του 2024 και συνολικά κοουτσάρει την Ίνγκολσταντ σε 86 παιχνίδια. Ήταν, μάλιστα, η μοναδική γυναίκα προπονήτρια στις τρεις πρώτες κατηγορίες του ανδρικού ποδοσφαίρου στη Γερμανία. Η πρώτη της γεμάτη σεζόν, το 2024-25, ολοκληρώθηκε με την Ίνγκολστατ στη 10η θέση. Πέρυσι η ομάδα τερμάτισε 12η, ενώ φέτος είχε ξεκινήσει με οκτώ βαθμούς σε επτά αγωνιστικές και βρισκόταν στη 13η θέση.

Ωστόσο σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωση η ομάδα χρειαζόντανε μια αλλαγή: «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για εμάς, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο. Ευχαριστούμε τη Σαμπρίνα για όσα πρόσφερε στην ομάδα και για όσα ζήσαμε μαζί στην Ίνγκολστατ».



