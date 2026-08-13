Για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Ιταλία επιστρέφει στην παγκόσμια σκηνή και θα εμφανιστεί στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο την ευκαιρία που έχει μπροστά της. Έτσι κι αλλιώς η απογοητευτική και απροσδόκητη απουσία της για τόσα πολλά χρόνια έλαβε τέλος.

Τελευταία φορά που συμμετείχε σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν το 1996 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δύο χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Και η Ιταλία επιστρέφει στην πασαρέλα, αφού πέρυσι κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ Γυναικών​​από τη δεκαετία του 1990.

Αυτό το λαμπρό χάλκινο μετάλλιο θα μπορούσε να είναι η απαρχή μίας καθυστερημένης αναγέννησης και η Ιταλία δεν ταξιδεύει για να παίξει στο Βερολίνο. Ταξιδεύει για να κάνει εντύπωση. Έχουν ισχυρές ομαδικές αξίες, ένα μεγάλο αστέρι όπως η Σεσίλια Ζανταλασίνι και πολλές επιλογές από τον πάγκο.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Η Ιταλία τα πήγε περίφημα στο Προκριματικό Τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έκανε εξαιρετική δουλειά κερδίζοντας τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια της - συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας επιτυχίας επί της Ισπανίας, με τη μόνη ήττα της να έρχεται από τις πανίσχυρες ΗΠΑ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ

1η αγωνιστική: Ιταλία 78-41 Πουέρτο Ρίκο (Νίκη)

2η αγωνιστική: Νέα Ζηλανδία 51-74 Ιταλία (Νίκη)

3η αγωνιστική: ΗΠΑ 93-59 Ιταλία (Ηττα)

4η αγωνιστική: Ιταλία 68-56 Ισπανία (Νίκη)

5η αγωνιστική: Σενεγάλη 35-85 Ιταλία (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 6

Τελευταία συμμετοχή: 1994 (11η)

Καλύτερη θέση: 4η (1975):

Θέση στο βάθρο: Καμία

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 14η

Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την Ιταλία είναι η κλήρωση που της έτυχε στην επιστροφή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Καλείται να αντιμετωπίσει στον ίδιο όμιλο και τις δύο φιναλίστ του 2022, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Κι αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά κάτι δύσκολο. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ο αγώνας της πρεμιέρας τους με την Τσεχία φαίνεται να έχει το χαρακτήρα μίας επιβεβλημένης νίκης.

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Τσεχία - Ιταλία (4 Σεπτεμβρίου)

Ιταλία - ΗΠΑ (5 Σεπτεμβρίου)

Ιταλία - Κίνα (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Μία από τις πιο ταλαντούχες παίκτριες που έχουν φορέσει ποτέ ιταλική φανέλα, η Σεσίλια Ζανταλασίνι μπορεί να αλλάξει την ροή των αγώνων και να παρέχει star quality στην ομάδα της όταν χρειάζεται.

Αν και δεν είναι τόσο παραγωγική όσο ήταν νωρίτερα στην καριέρα της, πλέον παίζει με ωριμότητα και με ηγετικότατα προσφέροντας πολλά πράγματα σε διαφορετικούς τομείς. Η Ιταλία χρειάζεται να είναι σε εξαιρετική φόρμα για να προχωρήσει.

Έκανε σπουδαία πράγματα στο Ευρωμπάσκετ για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, αλλά βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη Ζανταλασίνι και της σέντερ Λορέλα Κούμπαϊ.

Η τελευταία έχει παρουσιάσει εκρηκτική βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ δυνατή, έντονα ανταγωνιστική και θα αποτελέσει την άγκυρα στη ρακέτα της Ιταλίας. Αν συνεχίσει με την ίδια φλόγα, θα μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο τουρνουά.

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Ο φόβος για την Ιταλία είναι ότι μετά από τόσο μεγάλη αναμονή, η πίεση θα είναι τόσο έντονη που υπάρχει κίνδυνος να μην την διαχειριστεί πολύ καλά - ειδικά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, όπως αυτόν με την Τσεχία. Υπάρχει μηδενικό περιθώριο λάθους σε αυτόν τον αγώνα λόγω της κλήρωσης και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη, να αποδώσει και να είναι ψύχραιμη από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο.

Η ελπίδα είναι ότι έχουν μεγάλη ορμή και διάθεση για την επιτυχία, ό,τι κι αν αυτό σημαίνει για την Ιταλία. Δεν είναι μόνο η επιτυχία τους στο Ευρωμπάσκετ πέρυσι, αλλά και η εικόνα τους στο Προκριματικό Τουρνουά όταν σημείωσαν 4-1. Η Ιταλία έχει ό,τι χρειάζεται για να πιέσει τους αντιπάλους της στα όρια. Ειδικά αν σουτάρει καλά από μακριά.