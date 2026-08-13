Τέλος εποχής για τη σπουδαία Χαρούλα Δημητρίου: Όλα όσα έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο γυναικών εντός κι εκτός γηπέδων

Μια από τις πιο επιδραστικές κι ολοκληρωμένες προσωπικότητες που ανέδειξε ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο γυναικών, η Χαρούλα Δημητρίου, ανακοίνωσε την απόφασή της να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα της.

Γεννημένη στις 12 Απριλίου 1990 στον Αχέροντα Θεσπρωτίας, η έμπειρη μέσος αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές παικτριών, έχοντας υπηρετήσει το άθλημα με σπάνιο ήθος για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η αρχή της διαδρομής της και η Εθνική Ελλάδος

Τα πρώτα της ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε μόλις στα δέκα της χρόνια στην ακαδημία του Αχέροντα, ενώ το 2007 έκανε το άλμα για τον Βόλο 2004. Δύο χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, όπου παρέμεινε για επτά ολόκληρα χρόνια κι αποτέλεσε τη «ραχοκοκαλιά» μιας ομάδας που κυριάρχησε απόλυτα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το 2016 πήρε την απόφαση να δοκιμάσει και την προοπτική του εξωτερικού, αγωνιζόμενη στο γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ζιντελφίνγκεν και στη συνέχεια της Κλόπενμπουργκ.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, φόρεσε ξανά τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά, αγωνίστηκε στον Αγροτικό Αστέρα Ευόσμου, ενώ αγωνίστηκε επί τέσσερα χρόνια και στον Παναθηναϊκό. Τελευταίος σταθμός της καριέρας της, η Κηφισιά.

Η τροπαιοθήκη της είναι πραγματικά αξιοζήλευτη, καθώς στην πορεία της πανηγύρισε οκτώ πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ελλάδας, ενώ κατέγραψε 15 συμμετοχές στο Women’s Champions League. Παράλληλα, φόρεσε πενήντα φορές τη φανέλα της Εθνικής Γυναικών, αποτελώντας βασικό στέλεχος και σημείο αναφοράς της «γαλανόλευκης».

Η προσφορά της εκτός γηπέδων και η εκλογή στον ΠΣΑΠΠ

Η προσφορά της Χαράς Δημητρίου στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν περιορίζεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η ίδια έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προβολή και την εκπροσώπηση των ποδοσφαιριστριών και μέσω των δράσεων όπου συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια.

Ούσα πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ, κάτοχος του γερμανικού διπλώματος Office Manager, αλλά κι έχοντας κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Αθλητισμού με εξειδίκευση στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, μπορεί να υπηρετήσει το άθλημα κι από άλλα πόστα. Παράλληλα, είναι κάτοχος του προπονητικού διπλώματος UEFA B.

Ως ιδρύτρια του Joy’s Time, διοργανώνει και συμμετέχει σε ποδοσφαιρικές και κοινωνικές δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς των παικτριών, ενώ έχει και θεσμικό ρόλο ως μέλος της διοίκησης του ΠΣΑΠΠ. Η ίδια, μάλιστα, μαζί με την Ελένη Κακαμπούκη ήταν οι δύο πρώτες γυναίκες που εκλέχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου!

Μπορεί η ίδια να αποχωρεί από τη δράση, όμως έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτι που σίγουρα θα συνεχίσει να κάνει από διαφορετικό πόστο πλέον.