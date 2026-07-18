H Ιακωβάκη καλπάζοντας προς την κορυφή της Ευρώπης και τα δάκρυα ευτυχίας

Η Ελένη Ιακωβάκη είναι ένα σπάνιο ταλέντο, μια κοπέλα 17 ετών και τριών μηνών, που μέσα στο 2026 πετυχαίνει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, στα 200μ., στα 400μ. και στις ελάχιστες κούρσες της στα 400μ. εμπ., αγώνισμα που διέπρεψε ο πατέρας της Περικλής.

Στο πρώτο μεγάλο ραντεβού της καριέρας της, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι, επέλεξε τα 400μ. και δικαιώθηκε.

Η Ελληνίδα «γαζέλα» με αρχοντικό στιλ, βελτιώνοντας κατά 61 εκατοστά το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και Κ20 στα 52.38, έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης κι ένα από τα πρόσωπα της διοργάνωσης.

Αμέσως μετά τον τερματισμό η Ιακωβάκη έδειξε το χρονόμετρο, ενώ τυλιγμένη με την ελληνική σημαία, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα ευτυχίας. Μάλιστα τα άλλα μέλη της εθνικής ομάδας είχαν δημιουργήσει τη «γαλανόλευκη» κερκίδα και στο τέλος μαζί την Ελένη Ιακωβάκη, πανηγύρισαν την τεράστια επιτυχία της.