Όσο φτάνουμε στο τέλος του Αυγούστου τόσο οι ομάδες σε όλα αθλήματα αρχίζουν την προετοιμασία τους. Ο Ολυμπιακός είναι μία από αυτές με τις «ερυθρόλευκες» με πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και απουσίες λόγω του Eurovolley, να κάνουν στο Ρέντη την πρώτη τους προπόνση.

Στόχος για τον Ολυμπιακό είναι η επιστροφή στην κορυφή και η κατάκτηση τίτλων, κάτι που τόνισαν και σε δηλώσεις ο βοηθός προπονητής και παίκτριες της ομάδας.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού έχει ως εξής: «Με νέα πρόσωπα και υψηλούς στόχους, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού «μπήκε» και επίσημα, την Τετάρτη (26/8) το μεσημέρι, στην αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Στις 14:45, τα κορίτσια του Θρύλου συγκεντρώθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» και άρχισαν τη σκληρή δουλειά και την προετοιμασία τους, πραγματοποιώντας την πρώτη τους προπόνηση για τη νέα σεζόν, υπό τις οδηγίες του Σπύρου Σαραντίτη.

Από την «πρώτη» των «ερυθρόλευκων» στο Ρέντη, για τη νέα χρονιά, απουσίασαν ο κόουτς Μπράνκο Κοβάτσεβιτς και οι διεθνείς Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Μικαέλα Μλεΐνκοβα και Τέιλορ Μπάνιστερ.

«Να επιστρέψουμε στους τίτλους και στην κορυφή»

Σπύρος Σαραντίτης: «Θα πάμε καλύτερα από πέρυσι, σίγουρα! Εχουμε κάποιες απουσίες, έχουμε και πολλά νέα πρόσωπα. Νομίζω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην πούμε μεγάλα λόγια, αλλά να δουλέψουμε ταπεινά και πολύ σκληρά, για να φέρουμε την ομάδα εκεί που ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να είναι: στην κορυφή. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά, για να είμαστε ομάδα. Το να είμαστε ομάδα είναι πολύ σημαντικό, για να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε».

Μανωλίνα Κωνσταντίνου: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είναι μια νέα αρχή για μένα, σε μια ομάδα που γνωρίζω πολύ καλά. Εχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Είμαι ενθουσιασμένη που βλέπω γνώριμα πρόσωπα. Υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση με τα άτομα που είναι εδώ, με τη διοίκηση και με το σωματείο. Οπότε, θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά η χρονιά. Είναι μια νέα ομάδα, είναι φτιαγμένη από την αρχή, με εμπειρία και ταλέντο. Ευελπιστώ να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν».

Μαριαλένα Αρτακιανού: «Να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία πάνω από όλα! Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, ώστε να πάμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Είναι μια διαφορετική χρονιά, με νέα πρόσωπα και ευελπιστούμε σε κάτι πολύ καλύτερο. Θέλουμε ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στους τίτλους. Πιστεύω, ότι από την αρχή, πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ προσεκτικά, να δουλέψουμε με υπομονή, γιατί είμαστε ένα καινούριο σύνολο, το οποίο πρέπει να δεθεί, να γίνουμε ομάδα και αυτό να φανεί μέσα στο γήπεδο».