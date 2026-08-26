Τις μεταγραφικές της κινήσεις συνεχίζει η ΑΕΚ με την Ένωση να ενισχύεται σημαντικά εν' όψει του νέου πρωταθλήματος. Τελευταίο απόκτημα των «κιτρινόμαυρων» η Γιαπωνέζα ακραία, Αι Κοιυρόγκο, μια παίκτρια που έχει κάνει σημαντική καριέρα στην χώρα της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Άι Κουρόγκο. Η 28χρονη ακραία θα ενισχύσει το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών του Συλλόγου μας.

Η Κουρόγκο ξεκίνησε την καριέρα της από τη Shimokitazawa Seitoku High School, με την οποία κατέκτησε δύο συνεχόμενα σχολικά πρωταθλήματα Ιαπωνίας, ενώ αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης για δύο διαδοχικές χρονιές, το 2016 και το 2017. Το 2017 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα της, υπογράφοντας στην Toray Arrows, με την οποία αγωνίστηκε για έξι σεζόν. Ήδη από την πρώτη της χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας, κέρδισε το βραβείο της κορυφαίας rookie της V.Premier League, επιβεβαιώνοντας τις μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το όνομά της. Με την Toray έφτασε, μεταξύ άλλων, στη δεύτερη θέση του ιαπωνικού πρωταθλήματος, ενώ κατέκτησε και το Kurowashiki Tournament.

Το 2023 μετακινήθηκε στη Saitama Ageo Medics, όπου παρέμεινε για τρεις σεζόν, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Τη σεζόν 2025-26 σημείωσε 426 πόντους στη SV League. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο βιογραφικό της έχει και η παρουσία της με την Εθνική Ιαπωνίας. Η Κουρόγκο έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελλο και Nations League, ενώ αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ιαπωνίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

Άι, καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».