Μετά από μια μυθική καριέρα που διήρκεσε 14 ολόκληρα χρόνια στην Μπαρτσελόνα, η Αλεξία Πουτέγιας ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον καταλανικό σύλλογο.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί πλέον είναι το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας της και ποια ομάδα κατάφερε να την πείσει να φύγει από τους Μπλαουγκράνα. Παρά το έντονο ενδιαφέρον από ομάδες των ΗΠΑ, οι London City Lionesses εμφανίζονται εξαιρετικά αισιόδοξες ότι θα καταφέρουν να αποσπάσουν την υπογραφή της 32χρονης σούπερ σταρ του ισπανικού ποδοσφαίρου, η οποία βρίσκεται ακόμα στο απόγειο της καριέρας της.

Η δις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έχει επιλέξει το φιλόδοξο πρότζεκτ της Μισέλ Κανγκ στην Αγγλία, η μεταγραφή της στη Women's Super League, ωστόσο, θα γράψει ιστορία για πολλούς λόγους. Αρχικά, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στο αγγλικό ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς το πρωτάθλημα δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα στο δυναμικό του μια νικήτρια 38 τίτλων σε εγχώριο πρωτάθλημα και Ευρώπη.

🚨 Alexia Putellas has all options open for her future.



London City Lionesses are currently the best positioned club to sign her, with an ambitious project and a major financial offer.



Επιπλέον, μια τέτοια κίνηση θα στείλει κι ένα μήνυμα για την οικονομική «άνθιση» WSL απέναντι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το γεγονός ότι μια ομάδα που μετά τη λήξη του πρωταθλήματος βρέθηκε στα μεσαία στρώματα του βαθμολογικού πίνακα μπορεί να... δελεάσει την κορυφαία παίκτρια του κόσμου, αποδεικνύει ότι η Αγγλία έχει γίνει τεράστια δύναμη στο άθλημα.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται η μεταγραφή της Πουτέγιας να ανοίξει τον δρόμο και για άλλα μεγάλα ονόματα ώστε να πάνε στην Αγγλία, καθώς οι ισπανικοί σύλλογοι αδυνατούν πλέον να ανταγωνιστούν τα συμβόλαια των ομάδων αυτών.