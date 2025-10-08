Μανθοπούλου: «Πάγωσα όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας,σταμάτησα τον στίβο για έξι μήνες»

Η Λήδα Μανθοπούλου, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου, μοιράστηκε τη συγκλονιστική προσωπική της ιστορία και την καθημερινή μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, η Μανθοπούλου περιέγραψε πώς ένιωσε όταν έμαθε τη διάγνωση σε ηλικία 18 ετών: «Σίγουρα παγώνεις. Εγώ πάγωσα. Υπήρχε ένα εξάμηνο που σταμάτησα εντελώς τον στίβο γιατί οι γιατροί μου έλεγαν ότι θα αντιμετώπιζα σοβαρά προβλήματα αργότερα και θα πονάω πολύ. Έπρεπε να σταματήσω.»

Παρά τις δυσκολίες, η νεαρή αθλήτρια επέστρεψε στον πρωταθλητισμό και συνεχίζει να αγαπά το άθλημά της. «Τα 100 μέτρα είναι ο βασιλιάς του στίβου. Υπάρχουν καταπονήσεις για όλους τους αθλητές, ίσως για μένα λίγο πιο έντονες λόγω της πάθησης που επηρεάζει το νευρικό μου σύστημα. Αλλά συνεχίζουμε. Ο στίβος είναι το δεύτερο σπίτι μου και έχω περάσει άπειρες ώρες εκεί, τόσο ως αθλήτρια όσο και ως θεατής», είπε.

Να θυμίσουμε πως στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα της κατηγορίας της.