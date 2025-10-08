Συγκλονίζει πρωταθλήτρια στίβου: «Ο προπονητής μου είπε να βγάλω το εσώρουχο μου και να ξαπλώσω»

Μία από τις πιο ελπιδοφόρες παρουσίες του βελγικού στίβου, η Χάνε Μάουντενς, βρήκε το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει ανοιχτά για την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην προπονητή της. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ισχυρό όνομα στον χώρο του βελγικού αθλητισμού, του οποίου η συμπεριφορά, όπως περιγράφει η αθλήτρια, την οδήγησε σε σωματική και ψυχική κατάρρευση.

Σε εκτενή συνέντευξή της στο περιοδικό Dag Allemaal, η 28χρονη πρωταθλήτρια μίλησε για χρόνια ψυχολογικής πίεσης, λεκτικής βίας και εξευτελιστικών συμπεριφορών, που κορυφώθηκαν σε περιστατικά σεξουαλικής φύσης. Παράλληλα, κατηγόρησε την ομοσπονδία στίβου ότι γνώριζε για τις καταγγελίες της αλλά προτίμησε να σιωπήσει.

«Με ζύγιζε κάθε μέρα, μου φώναζε, με έβριζε και με έκανε να νιώθω άχρηστη. Στο τέλος δεν άντεξα. Η πίεση, οι τραυματισμοί, όλα αυτά με έσπρωξαν στην κατάθλιψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μάουντενς αποκάλυψε ότι το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε προετοιμασία στη Νότια Αφρική, όταν δεν υπήρχε φυσικοθεραπευτής στην αποστολή. Ο προπονητής της προσφέρθηκε να της κάνει μασάζ, όμως όπως καταγγέλλει η κατάσταση ξέφυγε. «Μου ζήτησε να βγάλω το σουτιέν, με έβαλε να ξαπλώσω στο πάτωμα και κάθισε πάνω μου. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα μου μπήκε σε κατάσταση επιβίωσης. Για χρόνια καταπίεζα αυτές τις μνήμες, μέχρι που μέσα από θεραπεία άρχισαν να επιστρέφουν»

Μετά το συμβάν, η ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώθηκε. «Έπεσα σε σκοτεινές σκέψεις, έφτασα σε σημείο να μην προσέχω καθόλου τον εαυτό μου. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ για μήνες. Μόνο η οικογένειά μου και λίγοι κοντινοί άνθρωποι ήξεραν την αλήθεια», δήλωσε.

Η καριέρα που κόπηκε στη μέση

Η Βελγίδα αθλήτρια είχε αναδειχθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των σύνθετων αγωνισμάτων. Με διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο νέων, και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 (ως μέλος της σκυταλοδρομίας 4x400 μ.), όλα έδειχναν ότι θα είχε μια σπουδαία πορεία. Όμως, πίσω από τις επιτυχίες, όπως λέει, έκρυβε μια άλλη πραγματικότητα.

«Η κακοποίηση με σημάδεψε βαθιά. Αυτός είναι ο λόγος που απομακρύνθηκα από το έπταθλο, που έχασα τα καλύτερα χρόνια μου στον στίβο», εξομολογήθηκε.