Εμμανουηλίδου: «Θέλω να τρέχω 11.20 και 22.80 όταν είμαι στα χειρότερά μου»

Την πολύ καλή της παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο ολοκλήρωσε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στον ημιτελικό των 200μ, η οποία κατέλαβε την 22η θέση στον κόσμο.

Η 22χρονη σπρίντερ δεν κατάφερε να κάνει το πολυπόθητο πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 στα 200μ και αυτό της άφησε πικρή γεύση, όπως εξηγεί η ίδια: «Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ, σαν ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο πάω σε όλους τους μεγάλους αγώνες. Ο στόχος μου, όπως είπα από την αρχή, ήταν να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ. Παρ' όλο που ήμουν καλά όλη την εβδομάδα, και χθες, και σήμερα στο ζέσταμα ήμουν φουλ καλά. Ήμουν έτοιμη και ήμουν σίγουρη ότι θα έρθει».

Η Εμμανουηλίδου στάθηκε στην απογοήτευση που ένιωσε, καθώς για πρώτη φορά δεν πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει για τη χρονιά, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για τη συνέχεια: «Εντάξει, δεν είχα καθόλου άγχος, ήμουν πάρα πολύ χαλαρή όταν μπήκα μέσα στο γήπεδο. Δεν βγήκε. Να πω την αλήθεια ότι πάντα, κάθε χρόνο βάζω ένα στόχο και πάντα τον πετυχαίνω. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που βάζω έναν στόχο και δεν τον πετυχαίνω. Και γι' αυτό είμαι λίγο περίεργα».

Παρά την πικρή γεύση, η νεαρή σπρίντερ βλέπει μπροστά: «Συνεχίζω. Θα πεισμώσω πιο πολύ για την επόμενη σεζόν. Θέλω να τρέχω στα χειρότερά μου 11.20 και 22.80, δηλαδή να είναι τα χάλια μου αυτά μέσα στη χρονιά. Και πιστεύω θα το πετύχω γιατί το θέλω πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ δυνατή».

Η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άφησε θετικό αποτύπωμα και έδειξε πως το επόμενο βήμα στην καριέρα της δεν είναι μακριά.

Δείτε τις δηλώσεις της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου