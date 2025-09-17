Εμμανουηλίδου στο GWomen: «Στόχος είναι μόνο το πανελλήνιο ρεκόρ, είναι ένα τσακ μακριά»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Χαμογελαστή αλλά με ένα μικρό "παράπονο" από τον εαυτό της εμφανίστηκε στη μεικτή ζώνη η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, μετά την πρόκρισή της στον ημιτελικό των 200 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο στο Παρίσι.

Η ίδια, μιλώντας στο GWomen, δήλωσε πως ο μόνος στόχος της ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ και θα προτιμούσε να το έχει κάνει κι ας έμενε εκτός ημιτελικού:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν πήγε όπως ήθελα. Από την αρχή ο στόχος μου ήταν το πανελλήνιο ρεκόρ, αυτό και τίποτα άλλο. Μπορώ να πω ότι προτιμούσα να έκανα πανελλήνιο ρεκόρ κι ας μην περνούσα ημιτελικό.

Γενικά νιώθω πολύ καλά, και σήμερα στο ζέσταμα αλλά και χθες στην προπόνηση ένιωθα τέλεια οπότε νιώθω ότι μπορεί να έρθει. Είναι πολύ κοντά, είναι ένα τσακ νομίζω, μερικά εκατοστά μπροστά.

Σήμερα, νομίζω πως ξεκίνησα πολύ καλά και κάπου στα 20 μέτρα έσφιξα χωρίς λόγο ενώ ήμουν μέσα στην πρόκριση, ήμουν στην τριάδα από την αρχή. Χωρίς λόγο έσφιξα και αυτό με κράτησε πίσω. Αυτό φταίει νομίζω.

Τώρα θα ξεκουραστώ πολύ για να τα καταφέρω αύριο. Τελευταία κούρσα κι άμα δεν γίνει… δεν θα είμαι χαρούμενη».

COSMOTE TELEKOM, Υπερήφανος Χορηγός Εθνικής Ομάδας Στίβου