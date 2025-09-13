Εμμανουηλίδου στο Gazzetta: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχω το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Κάνοντας μία επίδοση μακριά από εκείνη στην οποία στόχευε, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στα 100μ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος του Τόκιο.

Η ίδια μετά τον αγώνα της μίλησε στο Gazzetta Women και εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη σημερινή της εμφάνιση αλλά και την ανυπομονησία της για μία καλή κούρσα στα 200μ.

«Δεν είναι χρόνος για μένα αυτός - Θα κάνω ό,τι μπορώ να το πανελλήνιο ρεκόρ»

«Το 11.36 δεν είναι και τόσο καλό… Βασικά δεν είναι καθόλου καλό. Δεν είναι χρόνος αυτός για μένα. Στην εκκίνηση φάνηκε ότι έμεινα στο τέλος, ότι παραπάτησα κάπως. Δεν μου πήγε καθόλου καλά. Μετά όμως έκανα μια πολύ καλή επιτάχυνση. Εντάξει, μέχρι και χθες δεν ήμουν καθόλου καλά. Δηλαδή, οι προπονήσεις μου πήγαιναν χάλια. Τα πόδια μου ήταν πολύ βαριά.

Είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ. Νομίζω ότι η σημερινή κούρσα θα με βοηθήσει για τα 200 μέτρα. Δεν είμαι ικανοποιημένη με την επίδοση. Χάρηκα πάρα πολύ που έτρεξα μέσα στον τόσο κόσμο, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο. Ήταν πραγματικά τρομερά.

Ο στόχος για τα 200μ, που θα είναι η τελευταία μου κούρσα, είναι ένα πανελλήνιο ρεκόρ K23 το οποίο είναι 22.84. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνει, αλήθεια».

