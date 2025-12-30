Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές της Μάγδας Κεπεσίδου

Οι διαδικτυακές... κάλπες για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet άνοιξαν, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα διαρκέσει για 31 ημέρες.

Η Μάγδα Κεπεσίδου επέλεξε τους κορυφαίους και τις κορυφαίες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο για το 2025. Η αρχηγός της εθνικής ομάδας χάντμπολ και της Νέας Ιωνίας, που μέσα στο 2025 έφθασε στο τρεμπλ, επέλεξε για κορυφαίο αθλητή της χρονιάς τον παγκόσμιο πρωταθλητή της κωπηλασίας στο σκιφ, Στέφανο Ντούσκο και για κορυφαία αθλήτρια τη Φωτεινή Τριχά, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα πόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ πριν από μερικές ώρες εξελέγη και κορυφαία παίκτρια της χρονιάς στον κόσμο από τη World Aquatics.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ στους άνδρες και η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ήταν για τη Μάγδα Κεπεσίδου οι κορυφαίες ομάδες για το 2025.

Οι επιλογές της Μάγδα Κεπεσίδου