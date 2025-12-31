Αν κάποιος δεν παρακολούθησε όσα έγιναν το 2025 στο ποδόσφαιρο γυναικών, έχασε μια χρονιά γεμάτη!

Όχι απλώς ως θεατής, αλλά ως μάρτυρας μιας εποχής που ανέβασε το άθλημα σε άλλο επίπεδο, με ταχύτητα, πάθος και απαιτήσεις που μέχρι πρότινος φάνταζαν αδιανόητες. Η εικόνα ήταν και θα συνεχίσει να είναι καθοριστική για το 2026, γεμάτα γήπεδα, μεγάλα παιχνίδια και ρεκορ που θα σπάνε. Η Άρσεναλ επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 18 χρόνια. Παράλληλα, πρόσωπα όπως η Αϊτάνα Μπονμάτι απέδειξαν ότι το ποδόσφαιρο γυναικών έχει ηγέτιδες με προσωπικότητα. Τρεις συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες δεν είναι απλώς τίτλος, είναι σημάδι εποχής.

Στην Ελλάδα, η ΑΕΚ έγραψε ιστορία με την OPAP Arena για τη φιέστα της. Στέλνοντας ένα μήνυμα, ότι το κοινό υπάρχει, υπάρχει διψά, και όταν έχει λόγο να έρθει, γεμίζει το γήπεδο.

Και το 2025 ήταν η χρονιά που τα χρήματα μπήκαν στο παιχνίδι χωρίς αστερίσκους. Μεταγραφές εκατομμυρίων, αγορές που πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν επιστημονική φαντασία, συμβόλαια που δείχνουν ότι το άθλημα αντιμετωπίζεται πλέον σοβαρά.

Γράφουν η Βασιλική Μπαρτζιώτη και η Μάρθα Χωριανοπούλου