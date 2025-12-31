Ποδόσφαιρο γυναικών: 2025, μια χρονιά-ορόσημο
Αν κάποιος δεν παρακολούθησε όσα έγιναν το 2025 στο ποδόσφαιρο γυναικών, έχασε μια χρονιά γεμάτη!
Όχι απλώς ως θεατής, αλλά ως μάρτυρας μιας εποχής που ανέβασε το άθλημα σε άλλο επίπεδο, με ταχύτητα, πάθος και απαιτήσεις που μέχρι πρότινος φάνταζαν αδιανόητες. Η εικόνα ήταν και θα συνεχίσει να είναι καθοριστική για το 2026, γεμάτα γήπεδα, μεγάλα παιχνίδια και ρεκορ που θα σπάνε. Η Άρσεναλ επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 18 χρόνια. Παράλληλα, πρόσωπα όπως η Αϊτάνα Μπονμάτι απέδειξαν ότι το ποδόσφαιρο γυναικών έχει ηγέτιδες με προσωπικότητα. Τρεις συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες δεν είναι απλώς τίτλος, είναι σημάδι εποχής.
Στην Ελλάδα, η ΑΕΚ έγραψε ιστορία με την OPAP Arena για τη φιέστα της. Στέλνοντας ένα μήνυμα, ότι το κοινό υπάρχει, υπάρχει διψά, και όταν έχει λόγο να έρθει, γεμίζει το γήπεδο.
Και το 2025 ήταν η χρονιά που τα χρήματα μπήκαν στο παιχνίδι χωρίς αστερίσκους. Μεταγραφές εκατομμυρίων, αγορές που πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν επιστημονική φαντασία, συμβόλαια που δείχνουν ότι το άθλημα αντιμετωπίζεται πλέον σοβαρά.
Η αξέχαστη φιέστα της ΑΕΚ στην «OPAP Arena» και η αποθέωση από 15.000 φιλάθλους
Οι παίκτριες της ΑΕΚ έζησαν φέτος στη Νέα Φιλαδέλφεια στιγμές που θα μνημονεύουν για πάντα, καθώς η Ένωση έγραψε ιστορία στο ποδόσφαιρο γυναικών με τη φιέστα που έκανε στην «OPAP Arena».
Το γήπεδο άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί τις πρωταθλήτριες Ελλάδος για το 2025 και οι εικόνες που είδαμε ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Περισσότεροι από 15.000 φίλοι της Ένωσης δημιούργησαν ένα απίστευτο σκηνικό, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης στο ποδόσφαιρο γυναικών στην χώρα μας.
Οι «κιτρινόμαυρες» σήκωσαν την πρώτη πρωταθληματική κούπα της ιστορίας τους στο «σπίτι» τους μέσα σε κλίμα αποθέωσης από τον κόσμο, με τη ΡΕΑ να καλωσορίζει στο γήπεδο την αντίπαλό της με pasillo.
Το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων για την περασμένη σεζόν, πέρα από την πρωτοφανή ανταπόκριση του κόσμου, ήταν κι ένα από τα πιο απολαυστικά με σύνολο οκτώ γκολ! Με τελικό σκορ 4-4, το σωματείο από το Ρέθυμνο έκανε τις οικοδέσποινες να καρδιοχτυπήσουν και να βρεθούν πίσω με 2-4.
Αρνούμενες να ηττηθούν μπροστά στον κόσμο τους, οι παίκτριες του Νίκου Κοτσοβού έφεραν το ματς στα ίσα και στη συνέχεια σήκωσαν το τρόπαιο μέσα στην «OPAP Arena», κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο που ίσως να μην ήξεραν ότι θα εκπλήρωναν τόσο γρήγορα όταν ιδρύθηκε η ομάδα το 2021.
Η Άρσεναλ στέφθηκε βασίλισσα της Ευρώπης μετά από 18 χρόνια
Μετά από μια συγκλονιστική σεζόν και μια ιστορική ανατροπή στον ημιτελικό απέναντι στη Λιόν, η Άρσεναλ κατέκτησε το Women's Champions League, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 1-0 στον τελικό και επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2007. Οι «Gunners» εκθρόνισαν τη Μπαρτσελόνα, στερώντας της το τρίτο σερί τρόπαιο και γράφοντας ιστορία για πρώτη φορά από το 2007.
Η φετινή πορεία της Άρσεναλ δεν ήταν εύκολη. Από την αρχή της σεζόν η ομάδα πέρασε από πολλές δυσκολίες και αλλαγές, όμως η καθοδήγηση της Ρενέ Σλέγκερς άλλαξε άρδην την εικόνα της. Μετά από μια περίοδο αμφιβολίας, οι παίκτριες βρήκαν τον δρόμο τους και το πίστεψαν κάτι που τελικά απέδωσε καρπούς με τον πιο λαμπρό τρόπο.
Στον τελικό, η Άρσεναλ μπήκε αποφασισμένη από τα πρώτα λεπτά. Η Μπαρτσελόνα είχε την πρώτη σημαντική στιγμή στο 8’ με την Κλαούντια Πίνα, ενώ στο 11’ η Φορντ δοκίμασε μια κεφαλιά χωρίς αποτέλεσμα. Οι Καταλανές είχαν την κατοχή, αλλά η σφιχτή άμυνα των Άγγλων δεν τους άφησε να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες.
Στο 20ο λεπτό, η Παρέδες έκανε λάθος σε μια προσπάθεια να διώξει την μπάλα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα – το γκολ δεν μέτρησε όμως λόγω οφσάιντ. Η Ντάφνε φαν Ντομσέλαρ ήταν εκπληκτική κάτω από τα δοκάρια, σταματώντας τόσο την κορυφαία σκόρερ της Μπαρτσελόνα, Κλαούντια Πίνα, όσο και την Αϊτάνα Μπονμάτι που απείλησε δις στο 31’.
Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενες ξεκίνησαν δυναμικά, προσπαθώντας να ανοίξουν το σκορ, αλλά η Άρσεναλ ήταν αποφασισμένη. Τελικά, στο 74ο λεπτό, η Στίνα Μπλακστίνιους βρέθηκε στο σωστό σημείο και, παίρνοντας την μπάλα από την Μιντ, την έστειλε στα δίχτυα της Μπαρτσελόνα, διαμορφώνοντας το 1-0 που έμελλε να της δώσει το τρόπαιο.
Το EURO των ρεκόρ
Το Women’s EURO 2025 ήταν το τουρνουά των ρεκόρ. Μία διοργάνωση που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στο ποδόσφαιρο γυναικών κι επιβεβαίωσε ότι η άνοδός του είναι ραγδαία και αξίζει περισσότερη στήριξη.
Στην Ελβετία είδαμε να καταρρίπτεται το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε τελική φάση της διοργάνωσης. Τα 106 συνολικά τέρματα αποτελούν νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 95 του 2022, με το «φράγμα» των 100 να σπάει ήδη μετά το δεύτερο προημιτελικό και με πέντε αγώνες ακόμη να απομένουν. Παράλληλα, το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε έναν αγώνα ισοφαρίστηκε, με το Ισπανία–Βέλγιο (6-2) να γίνεται το τέταρτο ματς στην ιστορία της διοργάνωσης όπου μπαίνουν συνολικά 8 γκολ.
Η Αγγλία έγραψε ιστορία με 11 διαφορετικές σκόρερ σε ολόκληρο το τουρνουά, ενώ στο παιχνίδι με την Ουαλία κατέρριψε και το ρεκόρ των περισσότερων διαφορετικών παικτριών που σκόραραν σε έναν αγώνα για την ίδια ομάδα (6). Το ίδιο ματς, μαζί με το Ισπανία–Βέλγιο, έθεσε και νέο ρεκόρ διαφορετικών σκόρερ (και απο τις δύο ομάδες) σε έναν αγώνα, με 7.
Σε επίπεδο ομάδων, η Ισπανία ισοφάρισε το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε φάση ομίλων με 14, επίδοση που μέχρι πρότινος ανήκε μόνο στη διοργανώτρια Αγγλία το 2022. Ατομικά, η Έστερ Γκονθάλεθ έγινε η τρίτη παίκτρια που σκοράρει και στα τρία παιχνίδια ομίλων, ενώ η Σίνιε Γκάουπσετ, σε ηλικία 20 ετών και 22 ημερών, έγινε η νεότερη που πέτυχε πολλαπλά γκολ σε έναν αγώνα. Στον αντίποδα, η Τζες Φίσλοκ έγραψε ιστορία ως η γηραιότερη σκόρερ, στα 38 της χρόνια και 176 ημέρες.
Το σημαντικότερο ωστόσο είχε να κάνει με την προσέλευση, που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Το Women’s EURO 2025 σημείωσε νέο ρεκόρ με 657.291 φιλάθλους να βρίσκονται στα γήπεδα της Ελβετίας και μέσο όρο που ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 20.000 ανά αγώνα!
Aϊτάνα Μπονμάτι: Η γυναίκα-σύμβολο του ποδοσφαίρου που έγραψε ιστορία
Η Αϊτάνα Μπονμάτι, η 27χρονη μέσος της Μπαρτσελόνα, είναι πλέον η πρώτη ποδοσφαιρίστρια στην ιστορία που κατακτά τρεις συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες. Το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, η Μπονμάτι γιόρτασε ένα ακόμα ορόσημο στην καριέρα της, αλλά αυτό δεν είναι ούτε το μεγαλύτερο ούτε το πιο σημαντικό της επίτευγμα.
Μεγαλωμένη στο Σαντ Περέ ντε Ρίμπες, μια μικρή πόλη κοντά στη Βαρκελώνη, η Αϊτάνα ήταν το μοναδικό κορίτσι που έπαιζε ποδόσφαιρο ανάμεσα σε αγόρια. Η αγάπη της για το παιχνίδι ξεκίνησε από την αυλή του σχολείου, ενώ πρότυπα της ήταν ο Τσάβι και ο Ινιέστα. Στα 14 της μπήκε στην Barcelona Femení Academy και ξεκίνησε την πορεία που θα την έκανε σημείο αναφοράς για χιλιάδες κορίτσια.
Η Μπονμάτι δεν έφτασε στην κορυφή χωρίς δυσκολίες. Παρά τα εμπόδια, τη νοσηλεία με ιογενή μηνιγγίτιδα λίγο πριν από το Women's Euro 2025 και την πίεση των μεγάλων διοργανώσεων, επέστρεψε δυνατή και καθοδήγησε την Ισπανία σε ιστορικούς τελικούς, όπως ο ημιτελικός με τη Γερμανία όπου πέτυχε το χρυσό γκολ της πρόκρισης. Στην Μπαρτσελόνα, η σεζόν 2024-25 την είδε να σημειώνει 12 γκολ και 6 ασίστ στη Liga, 9 γκολ στην Ευρώπη και να οδηγεί την ομάδα σε τρεμπλ στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Αλλά η Αϊτάνα δεν μένει μόνο στο γήπεδο. Η νοοτροπία της βασίζεται στη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και τη θέληση να βοηθά τους γύρω της. Η αμοιβή της ως MVP του τελικού του Champions League το 2022, ύψους 50.000 ευρώ, δεν κατέληξε στην τσέπη της, αλλά δόθηκε σε παιδιά πρόσφυγες στη Λέσβο μέσω της οργάνωσης «Movement On The Ground». Η ίδια φροντίζει να στηρίζει προγράμματα εκπαίδευσης, ψυχολογικής στήριξης και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τα κορίτσια που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο.
Η μεταγραφική επανάσταση και τα πρωτοφανή ποσά
Το ποδόσφαιρο γυναικών έκανε φέτος τη δική του «μεταγραφική επανάσταση» και τα ρεκόρ έσπαγαν το ένα μετά το άλλο. Η χρονιά που ολοκληρώνεται μοιάζει με ένα σημείο καμπής για το άθλημα, καθώς μέσα σε λίγους μόνο μήνες η παγκόσμια αγορά ανέβηκε επίπεδο και είδαμε μεγάλα ποσά να διατίθενται για την αγορά παικτριών τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ.
Η αρχή είχε γίνει το 2020, όταν η Τσέλσι απέκτησε την Περνίλε Χάρντερ με ένα ποσό κοντά στα 350.000 ευρώ, ένα νούμερο που για δύο χρόνια έμοιαζε απλησίαστο. Το 2022, η μεταγραφή της Κίρα Γουόλς από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα, για περίπου 460.000 ευρώ, έγινε η ακριβότερη μέχρι που η Τσέλσι επανήλθε το 2024 με τη Μέιρα Ραμίρες, πληρώνοντας περίπου 500.000 ευρώ. Έπειτα, Ρέιτσελ Κουντανάντζι μετακόμισε στην Bay FC για περίπου 735.000 ευρώ, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Αφρικανή που έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών.
Το 2025 όμως ήταν η χρονιά που είδαμε τα ποσά να... εκτοξεύονται. Η Ναόμι Γκίρμα πήγε από τη Σαν Ντιέγκο Γουέιβ στην Τσέλσι με ένα ποσό κοντά στα 1.000.000 ευρώ, η Ολίβια Σμιθ μετακόμισε από τη Λίβερπουλ στην Άρσεναλ για περίπου 1.000.000 ευρώ και λίγο αργότερα η Λίζμπεθ Οβάγιε ανέβασε τον πήχη στα 1.380.000 ευρώ με τη μετακίνησή της στο Ορλάντο!
