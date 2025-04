Ιστορία στους Ολυμπιακούς του 2028: Ίδιος αριθμός ανδρικών και γυναικείων ομάδων, η ιδιαιτερότητα στο ποδόσφαιρο

Μία ιστορική αλλαγή εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, με επίκεντρο την ισότητα των φύλων. Για πρώτη φορά, οι άνδρες και οι γυναίκες θα έχουν ίσες συμμετοχές στα ομαδικά αθλήματα, ενώ η πιο μεγάλη αλλαγή αφορά το ποδόσφαιρο. Εκεί, οι γυναίκες θα έχουν περισσότερες ομάδες από τους άνδρες –16 έναντι 12– μία εισήγηση που έγινε από τη FIFA και στη συνέχεια πήρε το «πράσινο φως». Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που συμβαίνει κάτι ανάλογο.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ στη Λωζάνη, την πρώτη υπό τη νέα πρόεδρο Κίρστι Κόβεντρι, που προσφάτως διαδέχθηκε τον Τόμας Μπαχ. Η ανάληψη καθηκόντων της θα οριστικοποιηθεί στις 23 Ιουνίου, ωστόσο υπάρχουν ήδη προτάσεις από τη νέα διοίκηση για τα όσα θα πρέπει να επιλυθούν με σκοπό να προαχθεί η ισότητα των φύλων στον αθλητισμό.

Οι διαφοροποιήσεις δεν αφορούν μόνο το ποδόσφαιρο. Πιο συγκεκριμένα, στο πόλο, οι γυναίκες θα έχουν πια 12 ομάδες, όσες και οι άνδρες, στην πυγμαχία προστίθεται νέα κατηγορία γυναικών για να εξισωθεί ο αριθμός με τις ανδρικές, ενώ στο 3x3 μπάσκετ, θα συμμετάσχουν τέσσερις επιπλέον ομάδες ανά φύλο.

Αξιοσημείωτη είναι και η κατάργηση της μικτής σκυταλοδρομίας βάδην, τη θέση της οποίας θα πάρει η κλασική σκυταλοδρομία 4x100.

Στην κολύμβηση, προστίθενται έξι νέα αγωνίσματα ταχύτητας των 50μ. (ύπτιο, πρόσθιο και πεταλούδα για άνδρες και γυναίκες), ενώ στην κωπηλασία μπαίνει το... ιδιαίτερο ocean rowing. Στο πινγκ πονγκ, οι παραδοσιακές ομαδικές διοργανώσεις αντικαθίστανται από ανδρικά και γυναικεία διπλά, ενώ προστίθεται και μικτό αγώνισμα.

