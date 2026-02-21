Ο Ολυμπιακός πάει... τρένο για άνοδο: Έχει 100 γκολ σε 10 αγώνες, χωρίς να δεχτεί κανένα

Το νεοσύστατο τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού πραγματοποιεί μια πραγματικά ιστορική πορεία στα γήπεδα της Γ' Εθνικής, με την επένδυση αυτή να αποδίδει καρπούς από την πρώτη κιόλας σεζόν. Με ένα ασύλληπτο σερί οι «ερυθρόλευκες» οδεύουν ολοταχώς για την άνοδο λίγους μόλις μήνες μετά την ίδρυση της ομάδας.

Μετά από 10 αγωνιστικές, ο απολογισμός είναι εξωπραγματικός με 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και με ένα ανεπανάληπτο ποσοστό με 100-0 στα γκολ!

Η ομάδα του Τάσου Φλέγγα διατηρεί έναν μέσο όρο 10 τερμάτων ανά αγώνα, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε ολόκληρο τον πρώτο γύρο. Ενδεικτικό της κυριαρχίας τους στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής είναι το γεγονός ότι έχουν καταγράψει σκορ όπως 12-0 (με Ελπίδα Τρίπολης και 11-0 (με τον Εθνικό Καλαμάτας), ενώ η μόνη ομάδα που κατάφερε να κρατήσει το σκορ του Ολυμπιακού σε χαμηλά επίπεδα ήταν ο Εθνικός, ο οποίος έχει ηττηθεί με 0-7.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο σύλλογος πραγματοποίησε εκτεταμένα δοκιμαστικά, αναζητώντας τα κατάλληλα ταλέντα που θα στελέχωναν το νέο αυτό εγχείρημα των Πειραιωτών. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια νεοσύστατη ομάδα, η διοίκηση επένδυσε σημαντικά κεφάλαια ώστε να δημιουργηθεί ένα ρόστερ όσο το δυνατόν πληρέστερο και ανταγωνιστικό. Η ομάδα ξεκίνησε από τη Γ΄κατηγορία, όπως προβλεπόταν, και πλέον στοχεύει στο να φτάσει στα «μεγάλα σαλόνια» εντός των επόμενων δύο χρόνων.