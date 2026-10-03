Ιωάννα Σταματοπούλου στο GWomen: «Θέλουμε ο Ολυμπιακός να κατακτήσει όλους τους στόχους»

Ο Ολυμπιακός άνοιξε τη σεζόν με ευρωπαϊκή κούπα, οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν την Καταλούνια με 18-4 στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ και γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας στο κατάμεστο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Η Ιώννα Σταματοπούλου και οι συμπαίκτριές της πήραν άριστα στην άμυνα, με την τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας να μιλά στο GWomen λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου που έχει πανηγυρίσει με το ερυθρόλευκο σκουφάκι.

«Η χρονιά ξεκινά πολύ όμορφα, για τον Ολυμπιακό και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, ώστε να κατακτήσουμε όλους τους στόχους. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για την κορυφή και γι αυτό προσπαθούμε» είπε χαρακτηριστικά η Σταματοπούλου, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια της σεζόν.

🔴⚪️Η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ιωάννα Σταματοπούλου μιλά στο GWomen λίγο μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ. pic.twitter.com/Ce5H3TlVOs — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 3, 2026



Πάτρα: «Ενθουσιασμένη για τον πρώτο μου τίτλο με τον Ολυμπιακό»

Η Μαρία Πάτρα ήρθε το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και η αμυντικός της εθνικής ομάδας είχε την ευτυχία να πανηγυρίσει τον πρώτο της τίτλο με τον Ολυμπιακό.

Η Πάτρα σε δηλώσεις της στο GWomen είπε τα εξής: «Είμαι χαρούμενη που παίρνω τον πρώτο μου τίτλο με τα χρώματα του Ολυμπιακού, είμαι ενθουσιασμένη, αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι στόχοι μας, να κατακτήσουμε ό,τι κατέκτησε η ομάδα και πέρυσι.

Έχω ξαναζήσει αυτή την ατμόσφαιρα στο "Παπαστράτειο", αλλά από την αντίπαλη πλευρά, δεν ήταν ξένο για μένα, όταν όμως είναι στο πλευρό σου είναι πολύ καλύτερα».

