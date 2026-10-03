Ένας σαρωτικός Ολυμπιακός διέλυσε με 18-4 την Καταλούνια κατακτώντας το Σούπερ Καπ. Ένα Σούπερ Καπ που ήταν και το 4ο στην ιστορία των «ερυθρολεύκων» με τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα να το χαίρονται με την ψυχή τους. Στην απονομή της κούπας έγινε χαμός με τον κόσμο που είχε γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες στο «Παπαστράτειο» να αποθεώνει τις θριαμβεύτριες που με την σειρά τους χαιρόντουσαν την κάθε στιγμή.