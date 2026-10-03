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Ολυμπιακός: Η απονομή του Σούπερ Καπ στις «ερυθρόλευκες»
03/10/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Η απονομή του Σούπερ Καπ στις «ερυθρόλευκες»

Δημήτρης Ντζάνης

Ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Καταλούνια με 18-4 και κατέκτησε το Σούπερ Καπ που ήταν και το 4ο στην ιστορία του. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε την απονομή στις θριαμβεύτριες.

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Ένας σαρωτικός Ολυμπιακός διέλυσε με 18-4 την Καταλούνια κατακτώντας το Σούπερ Καπ. Ένα Σούπερ Καπ που ήταν και το 4ο στην ιστορία των «ερυθρολεύκων» με τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα να το χαίρονται με την ψυχή τους. Στην απονομή της κούπας έγινε χαμός με τον κόσμο που είχε γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες στο «Παπαστράτειο» να αποθεώνει τις θριαμβεύτριες που με την σειρά τους χαιρόντουσαν την κάθε στιγμή.

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