Σταμολάμπρου στο GWomen: «Το περιμέναμε πως και πως, ο κόσμος είναι ο έκτος παίκτης μας»

Οι «πράσινες» εμφανίστηκαν απόλυτα έτοιμες και συγκεντρωμένες από το πρώτο λεπτό, παρουσιάζοντας εξαιρετική εικόνα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Με ενέργεια, ένταση και αποτελεσματικότητα, ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε με άνεση στη νίκη απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για την ομάδα ήταν η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου, η οποία αποτέλεσε σταθερή επιθετική λύση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Ελληνίδα γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιβλητική πρεμιέρα του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις της:

«Ο κόσμος είναι ο έκτος παίκτης μας»

Άννα-Νίκη, πρεμιέρα στην Α1 Γυναικών, σε ένα κατάμεστο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Πώς έζησες την πρεμιέρα της ομάδας σου;

«Νομίζω το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Κάθε φορά ο κόσμος μας γεμίζει το «Παύλος Γιαννακόπουλος». Βγήκαμε πολύ συγκεντρωμένες, επιθετικά και αμυντικά, και πήραμε το ροζ φύλλο».

Πόσο σημαντικό είναι για το μπάσκετ γυναικών το γεγονός ότι το «Παύλος Γιαννακόπουλος» γεμίζει σε κάθε παιχνίδι και τι πιστεύεις ότι πρέπει να προβάλλεται προς τα έξω;

«Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί σε κάθε παιχνίδι γεμίζουν το κλειστό. Είναι ο έκτος παίκτης μας, όσο κι αν ακούγεται κλισέ. Νομίζω ότι είναι εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε για τη γενικότερη προβολή του μπάσκετ γυναικών στη χώρα μας. Θεωρώ ότι, αν βρεθεί και μία λύση όσον αφορά την προβολή των αγώνων σε κάποιο δημόσιο κανάλι, θα είναι εξαιρετικό».

Εξαιρετική εμφάνιση τόσο για την ομάδα όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ήσασταν πολύ βελτιωμένες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό αγώνα. Τι άλλαξε και αισθανθήκατε τόσο σίγουρες, φτάνοντας σε μια νίκη με διαφορά 40 πόντων;

«Σίγουρα το ματς στην Ευρώπη δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Σίγουρα δεν μας αντιπροσωπεύει η εικόνα μας. Απλά, με βάση την ένταση, αγαπήσαμε τα σκαμπανεβάσματα και τις πραγματικές μας δυνατότητες και πήραμε, νομίζω, μία εύκολη νίκη».