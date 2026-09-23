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Ολυμπιακός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Super Cup πόλο γυναικών
23/09/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Super Cup πόλο γυναικών

Newsroom

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τον τελικό του Super Cup πόλο γυναικών με την Καταλούνια, που θα γίνει στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ» (Παπαστράτειο).

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Στη διάθεση του κόσμου είναι τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Super Cup στο πόλο γυναικών, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημερώνει τους φιλάθλους του, ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup πόλο Γυναικών, απέναντι στην ισπανική Καταλούνια.

Ο μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός θα διεξαχθεί, το Σάββατο 3/10 (17:30), στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ» (Παπαστράτειο).

Οι τιμές των εισιτηρίων: 10€, 15€, 25€.

Στον αγώνα, ισχύουν κανονικά τα εισιτήρια διαρκείας του πόλο για τη σεζόν 2026-27.

Παράλληλα, διευκρινίζεται, ότι δεν ισχύει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου των κατόχων της Κάρτας Μέλους.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται:

Α) Ηλεκτρονικά, όλο το 24ωρο, μέσω more.com (πατήστε ΕΔΩ).

Β) Καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-18:00, από το Γραφείο του Τμήματος Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» (κάτω από την Θύρα 19-Εμπορική Στοά).

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