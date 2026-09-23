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Στη διάθεση του κόσμου είναι τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Super Cup στο πόλο γυναικών, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καταλούνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημερώνει τους φιλάθλους του, ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον τελικό του Super Cup πόλο Γυναικών, απέναντι στην ισπανική Καταλούνια.

Ο μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός θα διεξαχθεί, το Σάββατο 3/10 (17:30), στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ» (Παπαστράτειο).

Οι τιμές των εισιτηρίων: 10€, 15€, 25€.

Στον αγώνα, ισχύουν κανονικά τα εισιτήρια διαρκείας του πόλο για τη σεζόν 2026-27.

Παράλληλα, διευκρινίζεται, ότι δεν ισχύει το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου των κατόχων της Κάρτας Μέλους.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται:

Α) Ηλεκτρονικά, όλο το 24ωρο, μέσω more.com (πατήστε ΕΔΩ).

Β) Καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-18:00, από το Γραφείο του Τμήματος Μελών/Φιλάθλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» (κάτω από την Θύρα 19-Εμπορική Στοά).