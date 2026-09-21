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Ο Πανιώνιος και τα Χανιά έμαθαν αντιπάλους στο Conference Cup
21/09/2026
ΠΟΛΟ

Ο Πανιώνιος και τα Χανιά έμαθαν αντιπάλους στο Conference Cup

Δημήτρης Ντζάνης

Ο Πανιώνιος και τα Χανιά αρχίζουν με υψηλές προσδοκίες στο φετινό Conference Cup γυναικών, μετά την παρουσία τους στο Final 8 της περσινής διοργάνωσης.

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Ο Πανιώνιος και τα Χανιά την τελευταία αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκαν στο Final 8 του Conference Cup γυναικών, που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, με τον Πανιώνιο να φθάνει στην 3η θέση και τα Χανιά στην 5η θέση, αντίστοιχα.

Οι δυο ελληνικές ομάδες μπαίνουν με υψηλές βλέψεις και στη φετινή διοργάνωση και τη Δευτέρα (21/9) έμαθαν την κλήρωσή τους στην προκριματική φάση, με τους αγώνες να έχουν προγραμματιστεί το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου.

Ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει τον Β' Όμιλο στο κολυμβητήριο της Αρτάκης, και τα Χανιά θα αγωνιστούν στον Δ' Όμιλο, που θα διοργανώσει η ρουμανική Άλμπα Ιούλια στην ομώνυμη πόλη.

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Στον πρώτο προκριματικό γύρο συμμετέχουν συνολικά 18 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομίλους. Οι δύο όμιλοι αποτελούνται από πέντε ομάδες και οι άλλοι δύο από τέσσερις.

Την πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο θα εξασφαλίσουν οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, συνολικά θα προκριθούν 12 ομάδες, οι οποίες θα συναντήσουν στην επόμενη φάση ακόμη οκτώ συλλόγους που θα προέλθουν από τα προκριματικά του Euro Cup.

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Οι όμιλοι της πρώτης φάσης

A' Όμιλος (Ουτρέχτη)

  • Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)
  • Σαντ Φελίου (Iσπανία)
  • Μπολιάσκο (Ιταλία)
  • Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Β΄Όμιλος (Νέα Σμύρνη)

  • Πανιώνιος (Ελλάδα)
  • Μπόχουμ (Γερμανία)
  • Χάποελ Χαγιάρντεν (Ισραήλ)
  • Τουλόν (Γαλλία)
  • Παλιλούλα (Σερβία)

Γ΄Όμιλος (Κωνσταντινούπολη)

  • Γαλατασαράι (Τουρκία)
  • Έσλινγκεν (Γερμανία)
  • Σαν Ζιλιάν (Μάλτα)
  • Τσιβιταβέκια (Ιταλία)
  • Νεσβεχίρ Μπελεντιγιεσί (Τουρκία)

Δ΄ Όμιλος (Άλμπα Ιουλία)

  • Μεντιτεράνι (Ισπανία)
  • Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια (Ρουμανία)
  • ΝΟ Χανίων (Ελλάδα)
  • Ούνι Γκιόρ (Ουγγαρία)

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