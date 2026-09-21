Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη Σέρβα πίβοτ Εντίτα Νούκοβιτς

Σε μια διορθωτική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, ανακοινώνοντας την έναρξης συνεργασίας με τη Σέρβα, Εντίτα Νούκοβιτς.

Η 29χρονη παίκτρια αγωνίζεται στη θέση της πίβοτ, την τελευταία αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στην ιταλική Σαλέρνο, είναι διεθνής με την εθνική ομάδας της Σερβίας, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2022, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ το 2023 αγωνίστηκε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου σημείωσε έξι γκολ.

H ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Εντίτα Νούκοβιτς. Η Εντίτα γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1997 και θα ενισχύσει το τμήμα Χάντμπολ Γυναικών του Συλλόγου.

Η Σέρβα πίβοτ ξεκίνησε την καριέρα της στη Skanderborg Handbold, στη Δανία, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2016, όταν και μεταγράφηκε στην DHG Handbold. Τη σεζόν 2019/20 φόρεσε τη φανέλα της Aarhus United, ενώ το 2020 μετακόμισε στη Σουηδία για λογαριασμό της Skovde.

Το 2021 συνέχισε την καριέρα της στη Γερμανία και την Union Halle-Neustadt, στην οποία παρέμεινε έως το 2024. Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στη γερμανική Bensheim/Auerbach, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στη γειτονική Ιταλία για λογαριασμό της PDO Salerno. Με την ιταλική ομάδα αγωνίστηκε και στο EHF European Cup, σημειώνοντας συνολικά 25 γκολ.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι διεθνής με την Εθνική Σερβίας και ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2022. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 2023 αγωνίστηκε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου σημείωσε έξι γκολ.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Εντίτα δήλωσε στο aek.gr: "Ανυπομονώ πραγματικά να έρθω. Είμαι ενθουσιασμένη για τη νέα πρόκληση, αλλά και για την εμπειρία του να ζήσω στην Ελλάδα. Έχω ακούσει πολλά για την ΑΕΚ, οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να γίνω μέρος της και να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να γνωρίσω τους πάντες και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί".

Εντίτα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».



