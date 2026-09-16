Νέα κόντρα στο πόλο με αφορμή την Κοβάσεβιτς: Η απάντηση του Αλίμου στη Βουλιαγμένη

Αντιπαράθεση στο ελληνικό πόλο, αυτή τη φορά με φόντο τη μεταγραφή της Νεφέλης Κοβάσεβιτς στη Βουλιαγμένη. Συγκεκριμένα ο Άλιμος ΝΑΣεξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης (15/9), αφήνοντας αιχμές προς τη Βουλιαγμένη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση της νεαρής αθλήτριας το περασμένο καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικά ο Άλιμος υποστηρίζει πως η Κοβάσεβιτς αποχώρησε από την ομάδα ενώ βρισκόταν σε ισχύ συμφωνία με τον σύλλογο. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η Βουλιαγμένη είχε τότε επικαλεστεί το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισμού Εγγραφών–Μεταγραφών της ΚΟΕ, βάσει του οποίου ερασιτέχνης αθλητής, μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους, μπορεί να αποδεσμευτεί μία φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτησή σας περί σεβασμού των συμφωνιών, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη αγωνιστική περίοδο η αθλήτρια Νεφέλη Κοβάσεβιτς αποχώρησε από τον Άλιμο ΝΑΣ, ενώ βρισκόταν σε ισχύ συμφωνία με τον σύλλογό μας.

Τότε, ωστόσο, δεν σας είδαμε να εκδίδετε καμία ανακοίνωση ούτε να επιδεικνύετε την ίδια ευαισθησία για την τήρηση και τον σεβασμό των συμφωνιών που επικαλείστε σήμερα.

Αντιθέτως, στη συγκεκριμένη περίπτωση επικαλεστήκατε το άρθρο 8, παράγραφος 4, του Κανονισμού Εγγραφών–Μεταγραφών της ΚΟΕ, υποστηρίζοντας ότι ένας ερασιτέχνης αθλητής, μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του, έχει το δικαίωμα να αποδεσμευτεί άπαξ κατά τη διάρκεια της αθλητικής του σταδιοδρομίας.

Μετά, λοιπόν, από τη δική σας επίκληση και εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, αποφασίσαμε και εμείς να κινηθούμε επί ίσοις όροις και να πράξουμε το ίδιο.

Εφόσον ο συγκεκριμένος κανονισμός ισχύει για έναν σύλλογο, οφείλει να ισχύει για όλους. Κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα, μία φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας του, να κάνει χρήση της συγκεκριμένης διάταξης και να επιλέξει ελεύθερα το επόμενο βήμα του.

Δεν μπορεί η εφαρμογή του ίδιου κανονισμού να θεωρείται θεμιτή όταν εξυπηρετεί τις δικές σας επιλογές, αλλά να παρουσιάζεται ως έλλειψη σεβασμού όταν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα ασκείται από άλλον σύλλογο ή αθλητή.

Ο σεβασμός στα συμβόλαια, στις συμφωνίες και στους κανονισμούς δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Οι ίδιοι κανόνες και το ίδιο μέτρο κρίσης πρέπει να ισχύουν για όλους.

Ο Άλιμος ΝΑΣ δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά συνέπεια, ισονομία και ίση εφαρμογή των κανονισμών.

Με εκτίμηση,

Η Διοίκηση του Αλίμου ΝΑΣ »