Το ταξίδι της Κέιτλιν Κλαρκ στη φετινή σεζόν του WNBA ολοκληρώθηκε, με τις Φίβερ να δέχονται την ήττα από τις Έισιζ με 94-83 και να μένουν εκτός ημιτελικών.

Η ομάδα του Λας Βέγκας έκανε το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά και πήρε την πρόκριση, έχοντας ως κορυφαία τη Γουίλσον η οποία σημείωσε double-double. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 36 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και... οδήγησε την ομάδα της προς τη νίκη.

Στον αντίποδα η Κλαρκ έμεινε στα «χαμηλά», σκοράροντας 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ δεν ήταν αρκετό το double-double της Μπόστον που πέτυχε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

A’ja Wilson doing A’ja Wilson things 👏



She put up her fifth career playoff game with 35+ PTS, tying for the most in WNBA playoff history! She also secured the 28th double-double of her playoff career, passing Candace Parker and Tamika Catchings for 2nd all-time!



36 PTS | 10… pic.twitter.com/Cdbol0KD0S — WNBA (@WNBA) October 2, 2026

PHOTO CREDITS: x_indiana_fever