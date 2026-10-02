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WNBA: Αποκλεισμός για τις Φίβερ της Κλαρκ, πρόκριση για το Λας Βέγκας με κορυφαία Γουίλσον
02/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Αποκλεισμός για τις Φίβερ της Κλαρκ, πρόκριση για το Λας Βέγκας με κορυφαία Γουίλσον

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Ιντιάνα Φίβερ της Κέιτλιν Κλαρκ, ηττήθηκε από το Λας Βέγκας Έισιζ με 94-83 και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του WNBA.

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Το ταξίδι της Κέιτλιν Κλαρκ στη φετινή σεζόν του WNBA ολοκληρώθηκε, με τις Φίβερ να δέχονται την ήττα από τις Έισιζ με 94-83 και να μένουν εκτός ημιτελικών.

Η ομάδα του Λας Βέγκας έκανε το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά και πήρε την πρόκριση, έχοντας ως κορυφαία τη Γουίλσον η οποία σημείωσε double-double. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 36 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και... οδήγησε την ομάδα της προς τη νίκη.

Στον αντίποδα η Κλαρκ έμεινε στα «χαμηλά», σκοράροντας 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ δεν ήταν αρκετό το double-double της Μπόστον που πέτυχε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

PHOTO CREDITS: x_indiana_fever

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