Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΟΚ έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Πόλο γυναικών, ΠΑΟΚ Domus Ergo, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Άννα Μαμόγλου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 05/05/1996, η Άννα Μαμόγλου αγωνίζεται ως περιφερειακός και έχει ύψος 175cm.

Η πορεία της ξεκίνησε από τη Γλυφάδα, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Οι εμφανίσεις της την οδήγησαν στη Βουλιαγμένη, όπου αγωνίστηκε τις σεζόν 2014-15 και 2015-16, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Γλυφάδα, όπου παρέμεινε για τέσσερις ακόμη αγωνιστικές περιόδους, πριν συνεχίσει την καριέρα της στον Εθνικό Πειραιώς τη σεζόν 2020-21. Ακολούθησε ένα σημαντικό βήμα στο εξωτερικό, αγωνιζόμενη για δύο χρόνια με τον ιστορικό Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, αποκτώντας πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες και παραστάσεις από το σερβικό πρωτάθλημα. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα φόρεσε το σκουφάκι του Περιστερίου για μία σεζόν, ενώ τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους επέστρεψε στον Εθνικό Πειραιώς, συνεχίζοντας να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Η Άννα Μαμόγλου έχει διακριθεί και με το εθνόσημο, καθώς το 2013 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων, το οποίο διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, αποτελώντας μέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες γενιές της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Με μεγάλη εμπειρία από την Α1 Γυναικών, παραστάσεις από το εξωτερικό και νοοτροπία νικήτριας, η Άννα Μαμόγλου έρχεται στον ΠΑΟΚ για να προσθέσει ποιότητα, σταθερότητα και πολύτιμες λύσεις στο ρόστερ του Δικεφάλου.

«Με προπόνηση και σκληρή δουλειά να πετύχουμε τους στόχους μας»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ Domus Ergo, η Άννα Μαμόγλου, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Εύχομαι πάνω απ’ όλα να έχουμε μία δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και χωρίς τραυματισμούς. Με προπόνηση και σκληρή δουλειά να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Άννα!».