Ο Ολυμπιακός ανανέωσε για δύο χρόνια με την Ειρήνη Νίνου

Ο Ολυμπιακός και η Ειρήνη Νίνου θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τα δύο επόμενα χρόνια, με τον πειραϊκό σύλλογο να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με τη διεθνή περιφερειακή παίκτρια.

Η Νίνου αποτέλεσε βασικό κρίκο στη θριαμβευτική σεζόν για την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, που κορυφώθηκε με την προ τριών εβδομάδων κατάκτηση του Champions League στη Μάλτα.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ειρήνη Νίνου. Η διεθνής περιφερειακή υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Ειρήνης Νίνου: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συνεχίζω στον Ολυμπιακό! Οι στόχοι για του χρόνου παραμένουν οι ίδιοι... Θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης και είμαι έτοιμη να προσφέρω κα εγώ, με τον δικό μου τρόπο, όσο περισσότερο μπορώ, για να τα καταφέρουμε».