Ο Ρόδρι, αμέσως μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία, παραχώρησε δηλώσεις στην Αϊτάνα Μπονματί, κάτι το οποίο έσπευσαν να κάνουν αρκετοί από τους συμπαίκτες του.

Η τρεις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, εκτελώντας χρέη αναλύτριας, συνεχάρη τον συμπατριώτη της για την εκπληκτική του παρουσία στο τουρνουά. Εκείνος, ωστόσο, αντί να σταθεί στο κοπλιμέντο που δέχθηκε, αποθέωσε με τη σειρά του την παίκτρια της Μπαρτσελόνα δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τη θαυμάζω για όσα καταφέρνει. Θα ήθελα να καταφέρω να επαναλάβω όσα έχει πετύχει κι εκείνη».

This moment between Aitana Bonmati and Rodri 🇪🇸#WorldCup pic.twitter.com/DvJIQmuJKQ — DAZN Football (@DAZNFootball) July 20, 2026

Αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα σε δύο θρύλους του ισπανικού ποδοσφαίρου, που έχουν «σαρώσει» τα πάντα σε συλλογικό κι εθνικό επίπεδο.

Η Αϊτάνα Μπονματί αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς στο ποδόσφαιρο γυναικών εδώ και πολλά χρόνια. Με την Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει τρεις φορές το Women's Champions League, πέντε Πρωταθλήματα Ισπανίας, έξι Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.

Με τη Φούρια Ρόχα αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια το 2023 και κατέκτησε το Women's Nations League το 2024. Παράλληλα, σε ατομικό επίπεδο έχει γράψει ιστορία στο άθλημα κερδίζοντας τρεις Χρυσές Μπάλες (2023, 2024 και 2025), ξεπερνώντας την συμπατριώτισσά της, Αλεξία Πουτέγιας.

📸 Rodri dan Aitana Bonmatí berfoto bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. 🇪🇸 pic.twitter.com/IjNlPnKxF5 — Extra Time Indonesia (@idextratime) July 20, 2026

Από την πλευρά του, ο Ρόδρι έχει καταφέρει να τα πάρει όλα. Σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε αρχικά το Super Cup το 2018 με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ με τη Μάντσεστερ Σίτι σήκωσε ένα Champions League, τέσσερις Premier League, ένα Κύπελλο FA, δύο League Cup, ένα Community Shield,ένα Super Cup, αλλά και το Μουντιάλ Συλλόγων.

Από την άλλη, με την εθνική Ισπανίας έχει κατακτήσει το Nations League το 2023, το EURO το 2024 και πλέον το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ κέρδισε και τη Χρυσή Μπάλα το 2024.