Την προετοιμασία για το Eurovolley ξεκίνησε η Εθνική Γυναικών

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Μετά την κατάκτηση της 7ης θέσης στο European League 2026, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 τη προετοιμασία της και το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθούν φιλικοί αγώνες με το Αζερμπαϊτζάν, την Πορτογαλία, την Σουηδία και την Ιταλία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Οικονόμου κάλεσε για προετοιμασία τις παρακάτω αθλήτριες:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Αρχηγός), Ευαγγελία Τάνη, Δήμητρα Παπαθανασίου, Ελένη Καρακάση.

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη, Ανδρομάχη Τσιόγκα, Κυριακή Τερζόγλου.

Ακραίες: Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελένη Μπάκα, Ελπίδα Τικμανίδου, Σταματία Κυπαρίσση, Μαρία Κλέπκου.

Διαγώνιες: Μάρθα-Ευδοκία Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Λίμπερο: Μαρία-Κατερίνα Ξανθοπούλου, Γεωργία-Μαρία Αντωνακάκη, Μαρία Καραμπάση.