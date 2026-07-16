Athens Open: Η Μαρία Σάκκαρη κοντράρεται με την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 19:30, θα αντιμετωπίσει

την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά της διοργάνωσης, στο Center Court του Stadion Sports Center.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε μετά τη νίκη της με 6-1, 6-2 επί της Χάριετ Νταρτ, ενώ η Παρκς εξασφάλισε την πρόκριση απέναντι στη Μάι Χοντάμα, επικρατώντας με 6-7(4), 6-2, 7-5.

Τα εισιτήρια για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 είναι διαθέσιμα μέσω athens-open.com και Ticketmaster. Κλείστε τη θέση σας και ζήστε από κοντά τη συνέχεια της μεγάλης γιορτής του γυναικείου τένις στην Αθήνα.