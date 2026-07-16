GWomen
Athens Open: Η Μαρία Σάκκαρη κοντράρεται με την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά
16/07/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Athens Open: Η Μαρία Σάκκαρη κοντράρεται με την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά

Newsroom

Την Παρασκευή στις 19:30 η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Αλίσια Παρκς στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 19:30, θα αντιμετωπίσει
την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά της διοργάνωσης, στο Center Court του Stadion Sports Center.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προκρίθηκε μετά τη νίκη της με 6-1, 6-2 επί της Χάριετ Νταρτ, ενώ η Παρκς εξασφάλισε την πρόκριση απέναντι στη Μάι Χοντάμα, επικρατώντας με 6-7(4), 6-2, 7-5.

Τα εισιτήρια για το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 είναι διαθέσιμα μέσω athens-open.com και Ticketmaster. Κλείστε τη θέση σας και ζήστε από κοντά τη συνέχεια της μεγάλης γιορτής του γυναικείου τένις στην Αθήνα.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]