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16/07/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το... μονοπάτι για τη EuroLeague

Παναγιώτης Αρταβάνης

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στον... δρόμο του για να συμμετάσχει στη EuroLeague Women τη νέα σεζόν.

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Γνωστό έγινε το... μονοπάτι του Παναθηναϊκού, προκειμένου να συμμετάσχει στους ομίλους της EuroLeague Women.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Σελέν Ερντέμ καλείται να αντιμετωπίσει την Εμλάκ Κονούτ από την Τουρκία.

Αν προκριθεί, τότε θα βρει στον τελικό την Τζιρόνα (εκτός έδρας) και με νίκη θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει θα βρεθεί στους ομίλους του EuroCup.

Αναλυτικά:

  • Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου: Παναθηναϊκός – Εμλάκ Κονούτ (Τουρκία)
  • Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου: Τζιρόνα (Ισπανία) – Παναθηναϊκός/Εμλάκ Κονούτ

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