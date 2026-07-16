Γνωστό έγινε το... μονοπάτι του Παναθηναϊκού, προκειμένου να συμμετάσχει στους ομίλους της EuroLeague Women.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Σελέν Ερντέμ καλείται να αντιμετωπίσει την Εμλάκ Κονούτ από την Τουρκία.

Αν προκριθεί, τότε θα βρει στον τελικό την Τζιρόνα (εκτός έδρας) και με νίκη θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει θα βρεθεί στους ομίλους του EuroCup.

Αναλυτικά: