Μετά την ανακοίνωση του νέου τεχνικού του τμήματος γυναικών πόλο, η Βουλιαγμένη γνωστοποίησε την επιστροφή της Αθηνάς Γιαννοπούλου στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης για την επόμενη σεζόν.

Η Ελληνίδα πολίστρια, μετά από μία χρονιά στην ισπανική Σαμπαντέλ, είναι έτοιμη να φορέσει ξανά το σκουφάκι της ομάδα του Λαιμού, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-25. Η ίδια χαρακτήρισε ως «σπίτι» της τη Βουλιαγμένη, τονίζοντας τη χαρά της για την επιστροφή στο σύλλογο.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την αθλήτρια Αθηνά Γιαννοπούλου.

Γεννημένη στις 6 Δεκεμβρίου 2001, η Αθηνά είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και αγωνίζεται στη θέση της περιφερειακού.

Αποτελεί μέλος της γυναικείας ομάδας του Ν.Ο.Β. από το 2018, με την οποία έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας (2019) και το Πρωτάθλημα Ελλάδας (2025). Μετά από μία σεζόν (2025-2026) κατά την οποία αγωνίστηκε στην ισπανική Σαμπαντέλ, φέτος θα φορέσει ξανά το σκουφάκι της Βουλιαγμένης.

Με την Εθνική Ομάδα Γυναικών έχει σημειώσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων: 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Σπλιτ (2022), 3η θέση και πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν (2023), 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ντόχα, 7η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2024), καθώς επίσης, 1η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κίνα (2025) και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη (2025).

Η ίδια δήλωσε: "Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στο σπίτι μου, στην οικογένεια της Βουλιαγμένης. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα συνεχίσει να στοχεύει ψηλά. Από την πλευρά μου, θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω και να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας".

Kαλωσορίζουμε και πάλι την Αθηνά στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!».