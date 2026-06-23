Με την Κική Λιώση ν' αποτελεί παρελθόν από το τμήμα γυναικών της Βουλιαγμένης, ο σύλλογος ανακοίνωσε τον νέο προπονητή. Ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης θα είναι ο αντικαταστάτης της έμπειρης προπονήτριας στον πάγκο της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ανακοινώνει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γυναικείας Ομάδας Υδατοσφαίρισης από τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.

Ο Κωνσταντίνος διαθέτει πολυετή παρουσία στον χώρο της υδατοσφαίρισης, έχοντας διαγράψει σημαντική πορεία σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου, όπου από το 2008 έως το 2014 εργάστηκε ως προπονητής ακαδημιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων αθλητών.

Από το 2014 έως το 2021 εργάστηκε στον Ολυμπιακό, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προπονητή στις ακαδημίες, ενώ παράλληλα διετέλεσε βοηθός προπονητή της γυναικείας ομάδας.

Την περίοδο 2022-2023 έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, συμμετέχοντας στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας της Κίνας ως βοηθός προπονητή.

Από το 2024 ανήκει στην οικογένεια του Ν.Ο.Β., όπου μέχρι σήμερα εργάστηκε ως προπονητής των ομάδων Νέων Γυναικών,

Νεανίδων και Κορασίδων, οδηγώντας τες στην κατάκτηση τριών πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Με σημαντικές εμπειρίες, σύγχρονη προπονητική φιλοσοφία και έμφαση στην εξέλιξη των αθλητριών, αναλαμβάνει πλέον τη Γυναικεία Ομάδα Υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β., με στόχο τη διατήρηση της υψηλής αγωνιστικής παρουσίας του ομίλου και την επίτευξη νέων επιτυχιών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: "Είναι μεγάλη τιμή να αναλαμβάνω μια ομάδα με τόσο σπουδαία ιστορία και υψηλές φιλοδοξίες. Με σεβασμό στη δουλειά που έχει προηγηθεί και πλήρη επίγνωση των απαιτήσεων, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη νέα πρόκληση και να διεκδικήσουμε μαζί τους στόχους που αξίζουν σε αυτόν τον Όμιλο".

Kαλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο στο νέο του πόστο στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!».