Η μία εκ των πρωταγωνιστριών στην κατάκτηση του Champions League στο πόλο γυναικών από τον Ολυμπιακό, Μπριτ Βαν Ντεν Ντόμπελστιν, με δημοσίευμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε την ομάδα.

Η Ολλανδέζα τερματοφύλακας φεύγει από τις «ερυθρόλευκες» έχοντας κατακτήσει κάθε τίτλο στην Ελλάδα (πρωτάθλημα, κύπελλο, Super Cup) και την κορυφή της Ευρώπης. Σε πάρα πολλά ματς, η νεαρή αθλήτρια κατάφερε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό για να πάρει σημαντικά αποτελέσματα.

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Μπριτ Βαν Ντεν Ντόμπελστιν έκανε τρεις αποκρούσεις στον τελικό του Champions League γυναικών κόντρα στην Φερεντσβάρος, για να φτάσει η ομάδα του Πειραιά στην κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου στο τμήμα γυναικών.

Η ανάρτηση της Μπριτ Βαν Ντεν Ντόμπελστιν

«Αυτό δεν είναι αντίο. Είναι «ευχαριστώ».

Ολυμπιακέ, ευχαριστώ

Αυτή η ομάδα, αυτός ο σύλλογος και αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Στις συμπαίκτριές μου, στο προπονητικό, σε όλο το staff, στους ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά με τον δικό τους τρόπο σε αυτή την ομάδα και φυσικά στους φιλάθλους μας, σας ευχαριστώ για όλα.

Πέρασα στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα και γνώρισα ανθρώπους που έκαναν αυτό το ταξίδι πραγματικά ξεχωριστό.

Δυστυχώς, νιώθω ότι το να παραμείνω αυτή τη στιγμή δεν είναι η καλύτερη επιλογή για μένα προσωπικά. Αυτό κάνει αυτή την απόφαση ακόμα πιο δύσκολη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος που σημαίνει πολλά για μένα.

Αυτό όμως δεν είναι ένα οριστικό αντίο.

Αν έρθει η σωστή στιγμή, θα επιστρέψω χωρίς δεύτερη σκέψη.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη και τις αναμνήσεις που θα κουβαλάω για πάντα.

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε».