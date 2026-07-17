Την απόκτηση της Ειρήνης Μιχαήλ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τη διεθνή Κύπρια μεσοεπιθετικό να εντάσσεται στο ρόστερ του Δικεφάλου του βορρά ενόψει της νέας σεζόν που φιλοδοξεί να βρεθεί ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, προσθέτοντας στο δυναμικό του την Ειρήνη Μιχαήλ. Η 24χρονη μεσοεπιθετικός θα φορέσει τη φανέλα των νταμπλούχων Ελλάδας, αποτελώντας μία ακόμη λύση για την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως προέρχεται από μια ιδιαίτερα παραγωγική διετία στον Αστέρα Τρίπολης, όπου κατάφερε να βρει δίχτυα 26 φορές και είναι ενεργό μέλος της Εθνικής Κύπρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Ειρήνη Μιχαήλ, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στην Κύπρο στις 12/07/2002, η Ειρήνη Μιχαήλ αγωνίζεται ως επιθετική μέσος (attacking midfielder) και έχει ύψος 1.67μ.

Η ποδοσφαιρική της διαδρομή ξεκίνησε από τη Lakatamia FC, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2019-2020. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Lefkothea από το 2020 έως το 2024, πραγματοποιώντας σταθερά ανοδική πορεία και ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις της.

Το καλοκαίρι του 2024 μεταγράφηκε στον Αστέρα Τρίπολης, όπου αγωνίστηκε έως το 2026. Στην πρώτη της σεζόν με την ομάδα σημείωσε 16 γκολ, ενώ τη δεύτερη πρόσθεσε ακόμη 10 τέρματα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την εκτελεστική της δεινότητα. Οι εξαιρετικές της εμφανίσεις την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο παραγωγικές επιθετικές μέσους του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, η αγωνιστική της αξία έχει αναγνωριστεί και σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι διεθνής με την Εθνική Κύπρου, εκπροσωπώντας τη χώρα της στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Για την έναρξη της συνεργασίας της με τον ΠΑΟΚ Morris, η Ειρήνη Μιχαήλ δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Χαίρομαι που αποτελώ πλέον μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Νιώθω μεγάλη τιμή που θα φοράω αυτή τη φανέλα και ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο, ώστε να πετύχουμε τους μεγάλους στόχους της ομάδας. Πάνω απ’ όλα εύχομαι υγεία και να έχουμε μια χρονιά γεμάτη πολλές επιτυχίες!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Ειρήνη!»